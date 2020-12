㈜코난테크놀로지, 12월 10~11일, 제16회 공공솔루션 마켓 온라인 콘퍼런스 참가

㈜코난테크놀로지(대표 김영섬)가 오는 12월 10 ~ 11일 온라인 개최 되는 공공솔루션마켓에 참가한다. 코로나19가 장기화 됨에 따라 ‘제16회 공공솔루션마켓’은 10~11일 양일 동안 비대면 온라인 생중계 방식으로 개최된다.

이번 공공솔루션마켓은 ABC 기술 세션과 공공 정보화 사업 계획 발표 시간으로 나누어져 있는데, ㈜코난테크놀로지는 ABC(AI, Big data, Cloud) 기술 세션이 있는 10일 오후 1시 30분부터 30분간 ‘심층 자연어처리(Deep NLP) 사례와 전망’이라는 주제로 연구소 오창민 이사가 발표할 예정이다.

코난테크놀로지 오창민 이사는 “기존 기업 / 조직의 내부 데이터 중 비정형 문서가 차지하는 비중이 상당하니만큼 이에 대한 분석을 제대로 수행하여 비즈니스 인사이트를 얻기 위해서는 NLP 가 필수입니다. 이번 세션을 통하여 Deep NLP의 사례들을 살펴보고 앞으로 어떤 방향이 전개될지 예상해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다”며 강의 주제 선정 이유를 말했다.

한편, 코난테크놀로지는 한국어 분석 기술을 최초로 사업화한 회사로 현재는 자연어 기술 분야에 한정하지 않고 빅데이터에서 음성, 영상에 이르는 인공지능 솔루션과 서비스를 제공하는 인공지능 전문 업체이다.

