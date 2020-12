"낮에는 코로나 안 걸리나" '코로나 셧다운'…실효성은 의문

서울시, 5일부터 상점·영화관·PC방·오락실 등 밤 9시 이후 운영 중단

대중교통 운행 30% 감축…막차시간 단축 검토키로

시민들 "방역 도움 안 되는 조치" 지적도

전문가 "적절치 않은 대안" 비판

[아시아경제 허미담 기자] "대중교통 감축 운행은 과한 조치입니다.", "밤 9시 이전에는 코로나가 안 걸리나요?"

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 하루 평균 600여명을 넘는 등 확산세가 거세지자 서울시는 이달 5일부터 2주간 밤 9시 이후 서울을 '셧다운'하는 조치에 들어갔다. 그러나 실효성에 의문이 제기되고 있다.

오후 9시 이전에는 셧다운 조치가 없어 사실상 '3밀 환경' (밀집, 밀접, 밀폐) 상황이 지속하기 때문이다. 여기에 대중교통 운행까지 감축하자, 직장인들은 출·퇴근 시간대 불편함이 커질 것을 우려하고 있다. 전문가는 서울시의 이 같은 조치가 적절한 대안은 아니라고 지적했다.

서정협 서울시장 권한대행은 지난 4일 코로나19 온라인 긴급브리핑을 열어 "저녁 9시 이후 서울을 멈추겠다"면서 현재 2단계보다 한층 강화된 방역 조치를 발표했다.

서 권한대행은 "생업에 필요한 최소한의 경제·사회활동을 제외하고 이동과 활동을 중단하기 위한 선제적 긴급조치"라고 강조했다.

시가 이날 발표한 긴급 조치에 따르면 상점, 영화관, PC방, 오락실, 독서실, 스터디카페, 놀이공원, 이·미용업, 마트, 백화점 등은 5일부터 18일까지 2주간 오후 9시 이후 문을 닫아야 한다. 이번 조치에 해당하는 '상점'은 업종 불문 300㎡ 이상 규모의 모든 점포다. 다만 필수적인 생필품은 구입할 수 있도록 300㎡ 미만의 소규모 마트 운영과 음식점의 포장, 배달은 허용된다.

이외에 대중교통 운행도 오후 9시부터 30% 감축된다. 시내버스는 지난 5일부터 시행됐고, 지하철은 8일부터다. 지하철 막차 시간 또한 24시에서 23시로 단축하는 방안도 추진하는 것으로 전해졌다.

이 같은 조치를 두고 일각에서는 실효성이 없다는 지적이 나오고 있다. 직장인 김모(27)씨는 "코로나 바이러스가 밤에만 왕성하게 활동하는 것도 아닌데 왜 굳이 밤 시간대만 영업을 금지하는 건지 모르겠다"면서 "영업시간이 줄어들면 오히려 사람들이 더 몰리게 될 것"이라고 우려했다.

이어 "특히, 마트 같은 경우 직장인들은 업무를 마치고 밤에 가는 경우가 많다. 하지만 9시까지 영업을 제한하면 사람들이 더 많이 모이게 될 것"이라고 덧붙였다.

그런가 하면 시내버스 감축 운행 조치가 해당 시간대에 출·퇴근하는 직장인들의 불편함을 야기할 수 있다는 지적도 나왔다.

앞서 서울시는 시청·구청·산하기관은 이번 주부터 '절반 재택근무'와 '시차 출퇴근제'를 시행하겠다고 했지만, 민간 부문에는 동참을 권고하는 수준에 그쳐 실제로 많은 직장인이 재택근무를 하게 될 지는 미지수다.

소규모 회사에 다니는 직장인 김모(27)씨도 여전히 재택근무를 하지 못하고 있다. 김씨는 "아직 재택근무를 하라는 공지가 내려오지 않아 여전히 회사에 출근하고 있다. 특히, 우리 회사는 인원이 적어 여러 업무를 한 명이 맡는 경우가 많아 야근하는 경우가 잦다"면서 "우리 회사처럼 정시에 퇴근하지 못하는 직장인들이 많을 텐데 무턱대고 대중교통 운행을 감축하면 어떻게 하냐"고 토로했다.

이어 "이런 조치는 방역에 도움이 하나도 되지 않는 조치"라며 "차라리 배차 시간을 줄여서 밀집도를 낮춰야지, 이렇게 배차 간격을 늘리면 오히려 사람들이 대중교통에 더 몰릴 것"이라고 목소리를 높였다.

전문가는 서울시의 대책이 되레 '3밀 환경'을 야기할 수 있다고 지적했다. 김우주 고려대 구로병원 감염내과 교수는 "코로나19의 주된 발병 원인은 3밀 환경에서 시민들이 마스크를 쓰지 않는 것"이라며 "시민들의 이동량을 줄인다고 코로나 확산을 막기는 어렵다. 특히, 대중교통을 감축하면 대중교통 내 밀집도를 더 높이는 위험을 초래할 수 있다. 차라리 배차 간격을 더 촘촘하게 해서 시민들이 밀집하지 않게 막는 게 더 나은 대안"이라고 지적했다.

이어 "사기업 직원들은 마음대로 재택근무를 하지 못하는 상황"이라며 "대중교통을 감축하는 등의 대안보다는 정부에서 재택근무를 의무적으로 확대하는 조치가 더 효율적인 대안이 될 것"이라고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr