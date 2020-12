강동구, 청소년참여위원회 우수사례 여성가족부장관상 수상

코로나19 예방 자체 영상 제작 및 지역사회 응원 활동으로 높은 평가 받아

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 여성가족부가 주관한 ‘2020년 청소년참여위원회 우수사례 공모’에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방 활동 우수기관으로 선정돼 여성가족부장관상을 받는다.

이번 공모는 지역 청소년참여위원회 우수사례를 발굴·시상, 격려하고 청소년 참여활동 활성화와 우수사례 확산을 위한 것이다.

전국 시·도 및 시·군·구 청소년참여위원회를 대상으로 진행, 코로나19 사회적 거리두기 2단계 격상으로 별도의 시상식은 열리지 않는다.

강동구는 올해 신규로 추가된 혁신선도 분야에서 ‘코로나19에 대비하여 안전하게 노는 법 영상 제작’, ‘주변 전통시장 상인들을 위한 응원 간식 제작 및 나눔’, ‘지역사회 소상공인들을 위한 힐링화분 및 응원카드 선물’ 등 활동으로 높은 평가를 받았다.

앞서, 구 청소년참여위원회는 지난달 ‘2020년 서울특별시 청소년참여기구 정책제안 대회’에서 ‘청소년의 목소리로 알리는 강동 스마트 유스존 구축’을 내용으로 대상인 서울시장상을 수상해 연속으로 우수한 성과를 거뒀다.

이정훈 강동구청장은 “코로나19로 모두가 힘든 가운데 청소년참여위원회가 지역사회 구성원들을 위해 청소년의 위치에서 할 수 있는 다양한 활동을 기획하고 진행한 점에 큰 박수를 보낸다”며 “구정에 청소년들의 의견을 적극 반영할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편, 강동구 청소년참여위원회는 ‘서울특별시 강동구 청소년참여위원회 구성 및 운영 조례’에 따른 청소년참여기구로 청소년 이용권장시설인 구립 강동청소년누리터에서 수탁 운영하고 있다.

