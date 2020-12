[아시아경제 성기호 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 처음으로 6일 연속 하루 2000명을 넘었다.

6일 현지 공영방송 NHK는 일본의 코로나19 확진자는 오후 8시 현재 2024명이 새로 파악됐다고 보도했다. 이로써 일본의 누적 확진자는 16만3653명으로 늘었다. 이와 함께 사망자는 31명 늘어 2천372명을 기록했다.

요일에 따라 보고되는 확진자 수에 기복이 있기는 하지만 전체적인 흐름을 보면 지난달 중순 무렵 확진자 증가세가 최고조에 달한 이후 누그러질 조짐이 보이지 않는 상황이다.

확진자가 계속 늘면서 의료 시스템이 붕괴할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

