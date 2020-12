‘인화물질 소동’ 광주 A교회, 긴장감 속 저녁 예배 무사히 끝나

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 일요 예배에 한 교인이 인화물질을 예배당에 가지고 들어와 한바탕 소동이 일은 광주광역시 A교회에서 당일 저녁에도 예배가 열렸지만, 추가 사고는 없었던 것으로 확인됐다.

경찰은 A교회의 교인 간 갈등이 심화하고 있고, 오전에 발생한 충돌 등을 고려해 저녁 예배에 인력을 투입했다.

6일 광주 북부경찰서에 따르면 이날 오후 7시께 시작된 광주시 북구 문흥동 A교회의 저녁 예배 현장에 경찰 인력 다수가 투입됐다.

저녁 예배는 시작한지 40여 분만에 끝났으며, 예배 도중에 교인 간 다툼이나 충돌은 없었던 것으로 파악됐다.

A교회는 목사와 장로 측 간 알력 다툼이 교인 간 싸움으로 번져 잡음이 일어왔다. 양측은 A교회 정관 수정 등으로 갈등을 빚어온 것으로 알려졌다.

이날 오전에는 목사 측에서 동원한 용역업체 직원들이 장로 측 신도들의 교회 출입을 막자 상황이 극악으로 치달았다. 한 신도가 500㎖ 페트병에 담아온 휘발유로 추정되는 인화성 물질을 바닥에 뿌리려고 시도하자 현장에 있던 경찰관에 의해 제지당했다.

인명 피해는 없었으며, 이 용액은 소량이나마 바닥에 묻은 것으로 파악됐다.

A교회는 교회를 이끄는 목회자와 장로 간 강대강 대치가 시작된 이래로 목사 측 신도들은 본당에서, 장로 측은 별관에서 예배를 본 것으로 알려졌다.

일요 예배 전날에도 양 측은 예배 장소를 앞다퉈 점유하고자 다툼을 벌인 것으로 전해진다. 목사 측이 용역업체를 동원해 장로 측 신도들의 교회 출입을 원천 봉쇄한 것이다.

목사 측은 최근 장로 측 신도들이 본당을 걸어 잠그는 등 강력하게 맞서자 용역업체를 동원한 것으로 알려졌다.

경찰은 인화성 물질을 뿌린 신도에 대해 입건 여부를 검토하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr