코로나·아베 악재, 스가 내각 지지율 12.7%p 급락

[아시아경제 성기호 기자] 일본 스가 요시히데 내각의 지지율이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 아베 신조 전 총리 관련 의혹 등으로 급락했다.

교도통신이 5∼6일 일본 유권자를 상대로 실시한 전화 여론조사에서 스가 내각의 지지율은 50.3%를 기록해 지난달 14∼15일 조사 때보다 12.7% 포인트 낮아졌다. 반면 스가 내각을 지지하지 않는다고 반응한 응답자 비율은 32.8%로 13.6% 포인트 상승했다.

이번 조사에서 일본 정부의 코로나19 대응을 부정적으로 평가한다는 의견은 55.5%로 긍정적으로 평가한다고 반응한 이들(37.1%)보다 많았다.

또한 감염 확산 방지와 경제 활동 중 어느 쪽을 우선해야 하느냐는 물음에 응답자의 76.2%는 감염 확산 방지를 선택했다.

스가 정권이 아베 전 총리를 둘러싼 의혹에 철저하게 대응하지 않는 것도 여론에 악영향을 준 것으로 보인다.

'벚꽃을 보는 모임'과 관련된 아베 전 총리의 의혹을 일본 정부가 재조사해야 한다는 의견은 57.4%를 기록했다. 재조사가 필요 없다는 의견은 38.4%였다.

응답자의 77.4%는 아베 전 총리가 벚꽃을 보는 모임 전날 유권자 등을 초청해 열린 만찬 비용을 대납했다는 의혹에 대해 내놓은 답변을 수긍할 수 없다고 반응했으며 60.5%는 이 문제와 관련해 아베를 국회에 출석시켜야 한다고 답했다.

