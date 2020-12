"수소차와 충전소 안전성·경제성 알린다"…환경부, 홍보활동 개시

[아시아경제 김보경 기자] 환경부가 미래차 대중화 시대를 열기 위해 수소차와 수소충전소의 안전성과 우수성을 국민에게 알린다.

환경부는 7일 보도자료를 통해 "수소차의 친환경성과 경제성에 대한 인식을 높이고, 수소충전소의 안전성에 대한 과도한 우려를 씻어내 탄소중립 사회를 한걸음 더 가까이 느낄 수 있도록 각종 홍보 활동을 펼친다"고 밝혔다.

국내 수소충전소는 촘촘한 기술 기준에 더해 수소충전은 안전교육을 받은 직원만이 하게 하는 등 무인 충전을 허용하는 외국보다 더 엄격하게 관리하고 있다.

환경부는 수소충전소의 우수성과 엄격한 관리 체계를 담은 영상을 8일부터 TV 등 홍보 매체를 통해 알릴 예정이다.

홍보 영상에는 활발한 방송활동으로 널리 알려진 독일 출신 다니엘 린데만이 수소차를 타고 수소충전소에서 충전하는 장면이 담겼다.

향후 환경부는 수소차 관련 다큐멘터리 제작을 비롯해 사회관계망서비스(SNS) 채널 활성화를 추진하고, 수소차 이용자들과 소통 채널을 늘려 국민 인식을 전환시킬 계획이다.

이를 통해 2022년까지 수소차 6만7000대를 보급하고 수소충전소를 310기 구축한다는 목표다.

염정섭 수소차 및 수소충전소 전담(TF) 과장은 "우리나라는 외국보다 더욱 안전한 수준으로 수소충전소를 구축·운영하고 있다"며 "홍보 영상을 통해 국민들이 수소충전소 안전성에 대한 오해와 불안감이 해소되기를 바란다"고 말했다.

