소프라노 손지수, 7일 금호아트홀 연세에서 독창회

[아시아경제 박병희 기자] 소프라노 손지수가 7일 금호아트홀 연세에서 독창회를 한다.

손지수는 선화예술학교, 선화예술고등학교를 거쳐 서울대 성악과를 졸업했다. 이후 이탈리아 밀라노로 건너가 베르디국립음악원에서 최고연주자과정을 마쳤고 이탈리아 밀라노 로제툼 극장에서 오페라 '세빌리아의 이발사'의 로지나 역으로 데뷔했다.

손지수는 귀국해 지난해 제10회 대한민국오페라 페스티벌 오페라 '사랑의 묘약'에서 오디션을 거쳐 아디나 역에 발탁돼 예술의전당 오페라하우스에 데뷔했다. 그 외 오페라 '리골레또'의 질다 역, '라보엠'의 무제타 역, '마술피리'의 파파게나 역 등 여러 오페라 무대에서 다양한 연기를 선보였다.

손지수는 국립오페라단콩쿠르 대상, 이대웅콩쿠르 1위, 신영옥콩쿠르 금상, 성정음악콩쿠르1위 등 다수 유명 콩쿠르에서 우승했으며 문화체육관광부 장관상도 받았다.

손지수는 이번 독창회를 헨델의 오페라 아리아로 시작한다. '로델린다'의 'Mio caro bene(나의 사랑하는 연인)'와 '알치나'의 'Tornami a vagheggiar(꿈꾸러 돌아오라)'를 부른다. 이어 모차르트가 소프라노를 위한 모테트로 작곡한 'Exsultate, jubilate(환호하라, 기뻐하라)', 리하르트 슈트라우스의 가곡 'Madchenblumen(소녀의 꽃)' 등을 들려준다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr