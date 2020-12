'서울시장 출마' 박춘희 "文, 이용구 차관 임명 철회하라"

[아시아경제 이지은 기자] 지난달 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 박춘희 전 송파구청장이 이용구 법무부 차관의 임명을 철회하라는 내용의 성명서를 발표했다.

박 전 구청장은 6일 '원자력살리기 국민행동' 형사고발 법률대리인 자격으로 이같은 성명을 발표했다.

그는 "고기영 전 법무부 차관이 '윤석열 징계위 부당'하다며 사표를 낸 지 단 하루 만에 이 차관을 임명한 것은 윤 총장에 대한 문재인 대통령의 해임 의지를 그대로 드러낸 졸속 억지 인사"라며 "이 차관은 문재인 정부 탈원전의 상징인 월성원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹의 핵심인물인 백운규 전 산업통상자원부 장관의 변호를 맡아오다가 차관 내정 직후에야 사임계를 제출한 인물"이라고 지적했다.

박 전 구청장은 "윤 총장에 대한 불법 감찰 수사 개입 의혹을 받고 있는 박은정 법무부 감찰담당관이 지난달 윤 총장 관련 의혹을 조사하면서 박상기 전 법무부 장관의 면담조사를 진행할 때, 자신의 개인사무실을 면담조사장소로 제공하는 등 법무부 감찰에 수사 대상자의 변호인이 적극 개입한 것으로 의심된다"며 "검찰수사를 받고 있는 사건의 핵심 피의자의 변호사를 법무부 차관에 임명한 것은 '전형적인 이해 충돌'"이라고 비판했다.

박 전 구청장은 "이런 졸속 억지 임명은 잇따른 구설수와 돌출 행동으로 사면초가에 몰린 추미애 법무부 장관과 함께 이 차관이 '정권 유지를 위한 검찰개혁'을 추진하고 문재인 정부의 급소로 부각된 탈원전 비리 수사를 적극 방해하기 위한 것임이 명약관화하다"며 "문 대통령이 극도로 이념과 정권에 편향된 이 차관을 임명 강행한 것은 본격적으로 국민의 뜻을 거스르겠다는 '국민에 대한 선전포고'"라고 지적했다.

