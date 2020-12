환경부, 광주시 장록·철원 용양보 '습지보호지역' 신규 지정

[아시아경제 김보경 기자] 광주시 장록습지와 강원도 철원군 용양보습지가 습지보호지역으로 신규 지정된다.

환경부는 습지보전법 제8조 규정에 따라 두 지역을 습지보호지역으로 지정·고시한다고 6일 밝혔다.

장록습지(2.7㎢)는 광주시 광산구 일대 황룡강 하류부에 위치해 영산강과 생태적 연결통로를 형성하며 습지원형이 잘 보전된 도심 내 하천습지다.

생물다양성이 풍부해 보호관리 필요성이 제기됐으나 도심 내에 위치한 탓에 개발과 보전 간 첨예한 입장 대립이 있었다.

환경부는 지난해 5월부터 갈등관리전문가(박수선 갈등해결앤평화센터 소장)와 지역주민 대표, 시·구 의회, 시민사회단체, 전문가, 중앙·지방정부 관계자 등 16명이 참여하는 '장록습지 실무위원회'를 운영해왔다.

실무위원회는 습지보호구역 지정 시 우수한 자연경관을 활용한 생태관광 활성화 등 지역발전의 긍정적인 효과에 대해 주민들의 공감를 이끌어냈다.

용양보습지(0.52㎢)는 철원군 김화읍 암정리-용양리에 위치했으며, 호소·하천·논 등 다양한 유형의 습지가 혼재돼있다.

철원 화강 상류의 비무장지대(DMZ) 남방한계선에 위치해 식생 및 생물서식 환경이 우수하다. 특히 멸종위기 야생동물 1급인 수달의 서식도 최초로 확인되는 등 생물다양성이 풍부한 지역이다.

환경부는 이번에 신규로 지정되는 습지보호지역 2곳의 우수한 생태계를 체계적으로 보전·관리하기 위해 '습지보호지역 보전계획'을 수립해 시행할 계획이다.

습지보호지역 보전계획에는 습지의 생태계 및 생물종 현황, 습지보전·이용시설 설치계획, 지역주민 삶의 질 향상을 위한 주민지원사업, 습지복원 및 보전사업 계획 등을 담을 예정이다.

또한 생태계 정밀조사와 불법행위 감시 등을 실시해 습지의 자연성을 보전하고 탐방로 및 관찰데크, 안내·해설판 설치를 지원할 계획이다.

