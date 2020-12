한전, 공정채용·블라인드채용 우수기관 선정

고용부·산업인력공단 주관…부총리 겸 기획재정부 장관 표창 수상

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 22,100 전일대비 250 등락률 -1.12% 거래량 4,597,991 전일가 22,350 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 국제기구, 韓 전력시장 공개·재생에너지 직거래 요청한국전력, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.34%SK, RE100 공식 가입…"韓, 기업 재생에너지 직거래 허용" close 은 4일 서울 역삼동 드리움 공유오피스에서 열린 '2020년 공정채용·블라인드 채용 우수사례 경진대회'에서 부총리 겸 기획재정부 장관 표창을 수상했다고 6일 밝혔다.

경진대회는 공정한 채용문화 확산을 위해 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관했다. 블라인드 등 공정채용 절차를 도입해 편견해소 및 능력중심 채용문화 확산에 기여한 기관·기업 등을 선정해 상을 준다.

공공기관, 지방공기업, 기타공직유관단체, 민간기업 등이 참가대상이다. 1차 서류심사와 2차 발표심사를 거쳐 최종 선정했다.

한전은 '국민에게 신뢰받는 고유한 채용브랜드 구축'이란 목표를 세웠다.

공정채용 표준절차화, 채용투명성 강화 제도혁신, 청렴 채용문화 확산, 취업 취약계층 기회확대, 구직자와의 비대면 소통 활성화 등의 성과를 인정받아 부총리 겸 기획재정부 장관 표창을 받게 됐다.

한전 관계자는 "이번 수상으로 한전은 일자리를 통해 공정의 가치를 실현하는 기업임을 입증했다"며 "앞으로도 지속적인 제도 개선 노력을 통해 공공부문 채용에 대한 대국민 신뢰 향상에 기여해 나갈 예정"이라고 말했다.

