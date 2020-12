"아셈타워 폭발물 설치" 허위 신고 남성 구속…"도주 우려"

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구 삼성동 아셈타워에 폭발물을 설치했다고 허위 신고한 남성이 구속됐다.

서울중앙지법 김동현 영장전담 부장판사는 4일 위계공무집행방해 혐의를 받는 홍모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 "사안이 중대하고 도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

홍씨는 지난달 10일 오후 6시 12분께 112로 전화를 걸어 "아셈타워에 폭발물을 설치했다"며 "월요일까지 돈을 입금하지 않으면 폭탄을 터뜨리겠다"고 한 혐의를 받는다.

홍씨의 신고로 경찰과 소방 등 공무원 130여명이 3시간여 동안 수색을 벌였으나 폭발물은 발견되지 않았다. 이 때 건물에 있던 직장인 등 4000여명이 긴급 대피했다.

경찰은 홍씨가 언급한 은행 계좌 등을 추적해 지난 1일 주거지 인근에서 그를 검거했다.

