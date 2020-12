韓, 유럽안보협력기구 각료이사회 참석…한반도 평화 노력 지지 당부

회원국, 우크라이나, 나고르노-카라바흐 등 분쟁 평화적 해결 강조

[아시아경제 임철영 기자] 함상욱 외교부 다자외교조정관이 3~4일 화상으로 개최된 제27차 유럽안보협력기구(OSCE) 각료이사회에 참석했다.

OSCE는 북미, 유럽, 중앙아 등 57개 회원국으로 구성된 최대 규모의 지역 다자안보 기구로 정치·군사, 경제·환경, 인간 분야를 포괄하는 안보(comprehensive security) 개념을 적용하는 국제기구다. 한국은 1994년부터 협력동반자국 자격으로 참여 중이다.

함 조정관은 4일 전체 회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 관련 한국의 모범적 방역 정책과 경험을 설명하고 동북아 지역의 방역·보건 협력체 구상을 소개하는 한편 한반도 항구적인 평화체제 구축 노력에 대해 OSCE 회원국들의 관심과 지지를 당부했다.

이번 각료이사회에서 OSCE 회원국들은 우크라이나, 나고르노-카라바흐 등 분쟁의 평화적 해결을 비롯해 군비통제 및 신뢰구축조치 강화, 인권·민주적 선거·언론의 자유 등 증진, 코로나19 백신의 보편적 공급 필요성 등을 강조했다.

한편 한국은 1994년부터 OSCE 협력동반자국으로 참여하고 있으며 매년 사이버안보, 대테러 등에 관한 한-OSCE 회의를 개최하는 등 대표적인 다자안보협력 기구인 OSCE와 협력을 활발히 추진하고 있다.

