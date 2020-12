식약처, 셀리드·진원생명과학 코로나 백신 임상시험 승인

코로나19 백신 임상 승인 총 33건

[아시아경제 한진주 기자] 식품의약품안전처는 국내에서 개발한신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 2종 임상 시험을 승인했다.

4일 식약처는 셀리드의 'AdCLD-CoV19'와 진원생명과학의 'GLS-5310' 임상 시험을 승인했다고 밝혔다.

이로써 국내에서 코로나19 관련 승인을 받은 임상시험은 총 33건이다. 이 중 25건(치료제 20건·백신 5건)이 임상을 진행 중이다.

셀리드는 건강한 성인을 대상으로 코로나19 백신의 안전성과 면역원성을 평가하기 위한 임상 1상과 2상 시험을 할 예정이다.

셀리드의 백신은 코로나19 바이러스의 표면항원 유전자를 아데노 바이러스 주형에 넣어 제조한 '바이러스벡터 백신'이다.

진원생명과학 역시 건강한 성인을 대상으로 해당 백신의 안전성 및 면역원성을 평가하기 위한 임상 1상과 2상을 한다.

이 백신은 코로나19 바이러스의 표면항원 유전자를 DNA(플라스미드) 형태로 제조한 'DNA 백신'이다.

식약처는 "안전하고 효과 있는 코로나19 치료제·백신이 신속히 개발될 수 있도록 필요한 사항을 지원해 우리 국민이 치료 기회를 보장받을 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

