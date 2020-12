이엔드디 "포스코케미칼 공급 논의 사실 무근"

[아시아경제 한진주 기자] 이엔드디 이엔드디 101360 | 코스닥 증권정보 현재가 28,050 전일대비 750 등락률 +2.75% 거래량 658,157 전일가 27,300 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 "배출가스 집중단속"…이엔드디 환경 개선 촉매 수혜 기대[클릭 e종목] "이엔드디, 촉매시스템 부문 성장…연간 1000억원 매출 기대"이엔드디, 복합전구체 세정 장치·방법 관련 특허 취득 close 는 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 98,600 전일대비 1,200 등락률 -1.20% 거래량 1,190,166 전일가 99,800 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 포스코, 리튬 기반으로 세계 최고 2차전지 소재기업 향해 달린다최정우 회장 "코로나·환율·美대선‥3대 리스크 대비 경영계획 수립"'가치주 시대' 컴백 기대감…화학주 반짝반짝 close 과 2차전지 핵심양극 전구체 공급 논의 관련 보도 관련 조회공시 답변으로 "당사와 포스코케미칼은 정부출연과제를 통해 연구개발을 진행하고 있으나, 공급과 관련된 논의는 사실무근"이라고 4일 공시했다.

생산설비 증설에 대해서는 "당사는 이차전지 양극활물질 전구체 생산설비 증설을 검토하고 있으나, 아직까지 구체적으로 결정된 사항이 없다"며 "이와 관련하여 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하겠다"고 덧붙였다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr