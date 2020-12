바이든, 취임식에 트럼프 참석? "나라 위해선 중요"

CNN 인터뷰서 발언…트럼프 측근들은 회의적

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 내년 1월 20일 열릴 자신의 취임식에 도널드 트럼프 대통령이 참석하길 바란다는 입장을 내놨다.

바이든 당선인은 3일(현지시간) CNN방송과의 인터뷰에서 내년 1월 대통령 취임식에 트럼프 대통령 참석이 중요하다고 보는지에 관한 질문을 받고 미소를 지은 뒤 나라를 위해선 중요하다고 말했다. 그는 "딱 한가지 면에서 중요하다"면서 "개인적 측면에서가 아니라 그가 만든 이같은 혼란의 끝에서 경쟁하던 정당들이 그 자리에 서서 악수를 하고 다음 단계로 나가는 모습을 보여줄 수 있다는 점에서 중요하다"고 말했다.

바이든 당선인은 또 국내 정치에 미치는 영향 외에도 세계 다른 나라들에 보이는 미국의 이미지에 대해 우려가 된다면서 "다른 나라들은 우리의 힘만을 보고 따라오는 게 아니라 우리의 표본이 가진 힘을 보고 따른다는 게 내가 수없이 말해온 점"이라고 강조했다. 이를 고려할 때 권력 이양의 프로토콜을 따르는 것이 중요하다고 생각한다고 말하기도 했다.

다만 바이든 당선인은 "(취임식 참석은) 전적으로 그가 결정할 일이며 내게 개인적 영향은 전혀 없다"고 말하면서 "하지만 나라를 위해선 중요하다고 생각한다"고 답을 마무리 했다.

바이든 당선인의 이같은 생각에도 외신들은 트럼프 대통령의 측근을 인용해 그의 취임식 참석 가능성은 낮은 것으로 전망하고 있다. 트럼프 대통령은 아직까지 취임식 참석 여부를 아직 언급하지 않고 있다. 그는 지난달 3일 대선 이후 한 달이 지난 이날 현재까지 공식적으로 패배를 인정하지 않은 채 대선이 '사기 선거'라는 주장을 고수 중이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr