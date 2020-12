이용섭 광주시장, 광주은행 5·18기념통장 ‘넋이’ 가입

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장은 4일 광주은행 시청지점을 방문해 5·18 기념 공익통장인 ‘오월 그날을 기억하며, 넋이’(이하 ‘넋이’)에 가입했다고 밝혔다.

‘넋이’는 5·18민주화운동 제40주년을 기념해 오월정신 계승 및 지역사회와 나눔의 대동정신을 실천하기 위해 광주은행이 출시한 공익통장으로, 내년 4월까지 판매한 수익금의 일부를 출연해 2021년 5월18일에 (재)5·18기념재단에 기부할 예정이다.

특히 이 통장은 표지와 속지에 옛 전남도청, 5·18국립묘지, 5·18민주광장 등 주요 5·18사적지 사진을 삽입해 사적지에 대한 역사적 의미를 되새기고 관심을 제고할 수 있도록 스토리텔링(Storytelling)했다.

송종욱 광주은행장은 “1980년 5월을 기억하는 광주·전남 대표은행으로서 지역 발전을 위해 지역현안에 공감하고 시도민께 감동을 드리도록 노력하겠다”고 말했다.

이용섭 시장은 “광주은행은 코로나19 대응을 위해 애쓰는 의료진을 위해 주먹밥을 후원하는 등 지역공동체가 위기에 처할 때마다 늘 앞서 나눔의 광주정신을 몸소 실천하고 있다”며 “‘넋이’ 통장 출시를 계기로 나눔과 연대의 광주정신이 전국적으로 확산되길 기대한다”고 전했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr