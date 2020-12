서울 중랑천 응봉유수지에 4000t 규모 '저류조' 신설

강우 시 고농도 하수 임시저장 … 한강수질 개선으로 하천 생태계 보호

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 수질오염 예방을 위해 2022년 5월까지 성동구 응봉유수지 지하에 최대 4000㎥(t) 규모의 '합류식 하수관거 월류수(CSOs: Combined Sewer Overflows) 저류조'를 설치한다고 4일 밝혔다.

이 저류조는 비가 많이 내릴 때 미처 정화되지 못한 고농도 하수(빗물+오수)가 중랑천으로 유입되지 않도록 임시 저장했다가 비가 그친 후 물재생센터로 보내 깨끗하게 처리한 후 방류될 수 있도록 한다. 기존엔 강우 시 하수관로·물재생센터 처리용량을 넘어 정화되지 못한 고농도 하수가 중랑천과 한강에 그대로 흘러 수질을 악화시켰다.

시는 저류조가 완공되면 한강 수질 개선은 물론 고농도 하수 유입으로 인한 물고기 폐사 등의 문제를 해결해 하천생태계도 보호할 것으로 기대하고 있다.

또 기존 응봉유수지 저류용량 8400t에 더해 저류조 용량 4000t이 추가 확보돼 중랑천에 인접한 성동구 일대 주택지의 침수예방 효과도 거둘 것으로 전망된다.

시는 지난 2014년 응봉유수지 COSs 저류조 설치를 위한 타당성 조사 및 기본계획을 수립하고, 기본 및 실시설계, 경제성 검토 등을 거쳐 올 11월 중순 착공했다. 사업비 101억3000만원이 투입되는 이 저류조는 2022년 5월 준공을 목표로 하고 있다.

서울시 전체적으로도 하천 수질을 개선하고 '수질오염총량제' 목표수질을 달성하기 위해 2012년부터 CSOs 저류조를 설치하고 있다. 이번 응봉유수지 저류조는 앞서 새말유수지(1700t), 가양유수지(1만t), 양평1유수지(4만6000t)에 이어 4번째 설치되는 시설이다.

시는 오는 2022년 휘경유수지를 착공하고 추가로 3개 저류조 공사도 순차적으로 추진해 2030년까지 총 8개, 22만9000t 규모의 저류조를 설치할 계획이다.

박상돈 서울시 도시기반시설본부장은 "응봉유수지에 CSOs 저류조가 설치되면 하천 수질이 개선되는 것은 물론 수질 오염에 의한 부영양화(富營養化) 현상도 예방할 수 있어 물고기 등 수중 생태계를 보호하게 된다"며 "저류조 내 악취를 제거하는 탈취시설도 함께 설치해 인근 주민들에게 쾌적한 환경을 제공할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr