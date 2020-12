딘딘·조현영 "우리 드디어 결혼합니다" 깜짝 발표

[아시아경제 김봉주 기자] 딘딘과 조현영이 결혼 생활에 돌입한다.

딘딘이 2일 자신의 인스타그램, 유튜브 채널 등을 통해 "딘딘 조현영 우리 결혼했어요" 티저 영상을 업로드했다.

앞서 가상 결혼 생활 콘셉트의 '우리 결혼했어요' 콘텐츠에 대해 고민했던 두 사람은 실제 촬영을 진행해 오는 8일 공개할 예정이다.

딘딘 조현영의 '우리 결혼했어요' 예고 영상에서 조현영은 "사랑해"라고 고백하기도 하고, 딘딘은 "이래서 결혼하는구나"라고 말하며 미소지었다.

조현영은 "잠도 같이 자냐"고 깜짝 놀라는가 하면 딘딘은 "눈만 맞으면 하는 거 아니냐"고 말해 흥미를 유발했다.

또 "첫날 밤"이라는 조현영의 말에 딘딘은 "정말 혹시 모르니까 깨끗하게 씻어"라고 당부해 웃음을 자아냈다.

두 사람이 '우리 결혼했어요'를 통해 또 어떤 케미를 보여줄지 관심이 쏠리고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr