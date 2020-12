[포토]서울우유 동대문구 지역아동센터 아동 후원

[아시아경제 박종일 기자] 서울우유협동조합(조합장 문진섭)은 3일 동대문구청을 방문해 동대문구(구청장 유덕열)와 우유후원사업협약을 체결했다.

서울우유협동조합은 동대문구의 지역아동센터 이용 아동의 면역력 강화를 돕기 위해 2년 간 월 8000개(1개 당 200㎖, 총 환가액 1억6704만 원)씩 우유를 지역아동센터에 후원하기로 했다.

매월 지원되는 우유는 동대문구푸드뱅크에 배송돼 지역내 13개 지역아동센터에 우선 지원되며, 잔여 수량은 지역내 저소득층 아동에게 차순위 배분될 예정이다.

저소득층을 위해 다양한 사회공헌사업을 추진하고 있는 서울우유협동조합은 이번 협약으로 복지사업의 활로를 더 넓히게 됐다.

문진섭 서울우유협동조합장은 “코로나19로 면역력 강화가 더욱 필요한 시기에 아이들이 후원 우유를 마시며 건강하게 지내길 바란다”고 전했다.

이날 협약식에 참석한 이형관 동대문구 복지환경국장은 “동대문구의 꿈과 희망인 아동에게 건강한 미래를 열어주신 서울우유협동조합 측에 감사드린다”며 “동대문구도 아이들의 든든한 지지자가 되도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr