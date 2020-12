중랑구 ‘대입 정시 지원 전략 설명회’ 참가자 모집

4일부터 ‘정시 지원 전략 설명회’ 참가자 모집...2021학년도 대학입시 최신정보, 주요 대학 예상 합격선, 성적대별 정시 지원 전략 등 강의

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 ‘2021학년도 대학수학능력시험’ 수험생들이 성공적인 대학 진학을 준비할 수 있는 프로그램을 마련해 눈길을 끌고 있다.

구는 4일부터 대학 선택을 앞두고 고민이 많은 지역 내 수험생과 학부모를 대상으로 방정환교육지원센터 프로그램의 일환인 ‘정시 지원 전략 설명회’ 참가자를 모집한다.

‘정시 지원 전략 설명회’는 9일 오후 6시30분부터 8시30분까지 중랑구 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 송출된다.

설명회는 서울시교육청 대학진학지도지원단 대표강사인 윤상형 영동고 교사가 진행을 맡아 수능 가채점 결과를 토대로 내년도 대학입시 정보와 주요 대학 예상 합격선, 성적대별 정시 지원 전략 등을 주제로 강의한다.

이번 설명회는 중랑구 공식 유튜브 채널에서 누구나 시청 가능하지만 교육청 정시 자료집, 정시 지원 배치표 등 설명회 자료는 사전 신청자 중 선착순 200명에게만 제공된다.

신청은 방정환교육지원센터 홈페이지에서 가능, 자료집은 우편으로 발송될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 설명회는 코로나19로 입시 준비에 어려움을 겪은 지역 내 수험생들의 정시지원 전략 수립에 큰 도움이 될 것”이라며“정시를 준비하는 지역 내 수험생들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

‘방정환교육지원센터’는 내년 상반기 개관을 목표로 조성 중에 있으며, 진로·진학, 학부모 교육, 자기주도 학습, 평생교육, 진로직업체험 지원 등 학교 밖 교육을 종합적으로 지원하는 중랑구 교육 컨트롤 타워로 우뚝 설 예정이다.

