[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오전 2021년 대학수학능력시험을 치르는 수험생들을 시험장까지 안전하게 수송, 시험장 주변의 교통정리와 시험장 안내 등 수험생 지원활동을 펼쳤다.

어둑어둑한 새벽부터 관할동 자율방범대와 주민자치회 주민, 관계부서 직원들을 비롯한 카포스 영등포구지회 자원봉사자들이 수험생 이동이 많은 여의나루역, 양평역, 문래역으로 나와 지원활동에 함께했다.

채 구청장은 "함께 해주신 자원봉사자분들께 감사드린다"며 "수험생의 꿈과 희망을 영등포구가 함께 응원한다"고 전했다.

