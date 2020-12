[주요 매매주체 동향] 백신/진단시약/방역 테마 관련주에 연기금 순매수↑

AI투자비서 라씨로는 사모펀드, 연기금, 투자신탁, 외국인, 금융투자의 매수세가 증가하고 있는 테마를 분석해 관련 주도주와 최근 주요 이슈 등에 대한 정보를 제공 중이다.

사모펀드는 소수의 투자자로부터 모은 자금을 주식, 채권 등에 운용하는 펀드로, 고수익이 예상되는 종목에 투자하는 경향이 높아 사모펀드가 순매수 하는 테마에 투자자들의 관심이 높다. 또한 안정적인 투자를 선호하는 투자자들의 경우는 연기금의 움직임을 주시하는 경향이 높다.

'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 증강현실(AR), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), K-뉴딜지수(인터넷)테마의 관련 종목에 사모펀드, 연기금의 매수세가 증가하는 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 각 테마 누적등락률 및 주도주, 주요 이슈 등을 확인할 수 있다.

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 21,850 전일대비 700 등락률 +3.31% 거래량 6,650,933 전일가 21,150 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 파미셀, 간경변 줄기세포치료제 임상 3상 승인파미셀, 셀그램-엘씨 제3상 임상시험계획 승인파미셀, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.91% close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 4,438,662 전일가 177,500 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 끝난 줄 알았던 제2의 신풍제약! 글로벌 수출! 또 한번 터진다!어제 보셨나요? 백신 승인발표! 단숨에 급등한 대장 株! 또 한번 터진다 반도체! 글로벌 매출 폭증! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 또 한번 터진다. close , 우리바이오 우리바이오 082850 | 코스닥 증권정보 현재가 8,450 전일대비 340 등락률 +4.19% 거래량 87,386,243 전일가 8,110 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 끝난 줄 알았던 제2의 신풍제약! 글로벌 수출! 또 한번 터진다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정셀트리온 관련 株! 잠시 숨 고르기! 관련 株 또 터집니다! close , 체시스 체시스 033250 | 코스피 증권정보 현재가 2,375 전일대비 75 등락률 +3.26% 거래량 1,603,463 전일가 2,490 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 [빅데이터로 본 특징주] 조류독감, 골판지 관련주 상승세 【전문가추천】 당신에게 수익의 기쁨을 안겨줄 종목 'TOP3' 체시스, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 9.5% ↑ close , 씨티씨바이오 씨티씨바이오 060590 | 코스닥 증권정보 현재가 7,700 전일대비 90 등락률 -1.16% 거래량 144,034 전일가 7,790 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 씨티씨바이오, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 3.52% ↑항체치료제 임상3상 돌입! 새로운소식에 관련주 들썩!씨티씨바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 1.66% close

