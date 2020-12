코난테크롤로지, '10월의 디지털 뉴딜 우수 사례 업체 선정!'

코난테크놀로지(대표 김영섬)가 과학기술정보통신부에서 선정하는 10월의 디지털 뉴딜 우수 사례로 선정 됐다.

이달의 ‘디지털 뉴딜 우수 사례’ 선정은 지난 4월부터 데이터·네트워크·인공지능(D.N.A: Data, Network, AI) 중심으로 운영하던 우수 사례를 한국판 뉴딜 종합 계획 이행 및 디지털 뉴딜 성과 확산을 위해 선정 분야를 확대 개편한 것이다.

코난테크놀로지가 선정된 제품은 AI 교육 콘텐츠 플랫폼으로 방대한 학습용 교육 콘텐츠(텍스트, 이미지, 영상, 음성)를 콘텐츠 별 특징에 적합한 기술을 통해 수집 및 가공하고 콘텐츠 별 인공지능 학습(자연어처리, 시각인식, 음성인식)을 통해 AI 교육용 콘텐츠 데이터를 통합화, 표준화, 가치화, 공유화하여 서비스하는 지능형 콘텐츠 플랫폼이다.

또한 인공지능기술인 자연어처리기술을 활용한 챗봇 서비스를 통해 24시간 365일, 시·공간 제약없이 학생의 단순·반복 질문에 대해 상담 및 응대 서비스를 제공하여 교육 효율성을 높여 현재와 같은 펜데믹 상황에서 비대면 교육을 가능하게 함으로써 교육의 디지털 전환에 기여 했다.

김규훈 미래전략그룹장은 "콘텐츠관리 플랫폼 기반의 AI서비스를 제공하는 국내 최고 수준의 기술을 가진 회사" 라며 "20여년간 축적된 기술과 레퍼런스를 바탕으로 비대면 시대에 더욱 학생들과 평생교육을 활용하는 시민들에게 효율적인 서비스를 제공하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr