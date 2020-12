'빅테크 기업' 변신하는 SK텔레콤…AI 중심 조직개편

AI서비스단, AI&CO로 조직명 바꿔

MNO 사업부는 '마케팅 컴퍼니'로 재편

기존 주요 보직 중심 임원 10명 신규 임명

[아시아경제 한진주 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI)과 기술을 중심으로 조직을 재편해 통신사 이미지를 지우고 빅테크 기업으로 변신한다.

3일 SK텔레콤은 AI빅테크·마케팅 컴퍼니로 도약하기 위해 2021년 조직개편과 임원인사를 단행했다.

이번 조직개편은 AI를 주축으로 플랫폼 회사로 거듭나겠다는 의지가 반영됐다. 박정호 사장은 “핵심 사업과 제품을 중심으로 조직을 개편했으며, AI가 모든 사업의 기반 플랫폼 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

AI 서비스단은 AI&CO(company)로 조직명을 바꾼다. AI 서비스 개발에 주력하는 한편 SK텔레콤 자회사들의 상품과 서비스 경쟁력을 끌어올리는 역할을 맡는다.

T3K는 딥러닝 기반 대화형 AI ‘한국어 GPT-3’ ▲AI 가속기 ▲데이터 분석 플랫폼 ▲MEC(모바일에지컴퓨팅) 클라우드 개발에 집중하는 4대 프로덕트 컴퍼니로 개편됐다.

핵심 사업부인 MNO 사업부는 마케팅 컴퍼니로 재편된다. 9개 핵심 사업을 전담하는 세부 조직으로 나뉘고, 조직명에 CO(컴퍼니)가 붙는다. 9개 컴퍼니는 모바일, 구독형상품, MR(혼합현실)서비스, 클라우드, IoT, 메시징, 인증, 스마트팩토리, 광고·데이터다.

이와 함께 MNO 사업부의 온라인 서비스 강화를 위해 언텍트 CP(캠프)를 신설했다. 5G 인프라 투자를 위해 별도 조직이었던 ICT 인프라센터를 MNO사업부 산하로 옮겼다.

글로벌 기업들과의 협력과 자회사 상장 등을 전담하는 코퍼레이트(Corp) 센터의 역할도 커졌다. 글로벌 빅테크 기업들과 협력을 통해 글로벌 사업기회를 발굴하는 역할을 맡는다. 산하에 IPO 추진담당 조직을 신설해 국내외 투자 유치와 자회사 IPO를 지원하게 된다. ESG혁신그룹은 SK텔레콤 패밀리사들의 ESG 활동을 전담한다.

박정호 사장은 "포스트 팬데믹 시대를 기회로 삼아 시간과 공간의 제약 없이 일하는 문화를 정착시키겠다"고 말했다.

SK텔레콤은 주요 임원들을 중심으로 10명의 임원을 새롭게 임명했다. 이중 2명(최소정 구독미디어담당, 안정은 11번가 포털기획그룹장)은 여성이다.

◇ SK텔레콤 임원 인사

최소정 구독미디어담당 겸 드림어스컴퍼니 전략그룹장

이관우 클라우드애플리케이션 그룹장

홍승태 RPA 추진담당

김태완 전략제휴담당

권영상 정책협력실장

이규식 컴피턴시 그룹장

이재환 티맵모빌리티 모빌리티전략그룹장

박승진 SK브로드밴드 서비스혁신그룹장

김병무 SK인포섹 성장사업본부장

안정은 11번가 포털기획그룹장

