풍부한 교통망 갖춘 청라 첫번째 지식산업센터 ‘에이스 하이테크시티’ 주목

지식산업센터는 동일 건축물에 제조업, 지식산업, 정보기술, 바이오 등 다양한 산업이 복합적으로 입주가능한 다층형 집합 건축물을 말한다. 과거 제조업에만 국한됐던 것과 달리 최근에는 4차 첨단 산업까지 입주 업종이 추가되면서 기존 아파트형 공장을 탈피해 변화시켜 주목을 받고 있다.

입주 기업에게는 재산세와 취득세를 감면해주어 중소기업이나 벤처 기업의 지속적인 관심을 받고 있으며 나아가 풍부한 교통망과 함께 다양한 개발 호재를 앞두고 있는 지역의 ‘지식산업센터’는 인기가 더욱 증가하는 추세다.

청라국제도시의 첫번째 지식산업센터인 청라 에이스하이테크시티는 연면적 106,190.52㎡, 지하 2층~지상 10층, 4개동 규모로 1~2동 공장시설, 3~4동 기숙사동으로 구성돼 있다. 건물 내부에는 근린 생활 시설과 옥상 정원까지 복합적으로 구성해 업무와 쇼핑, 주거 생활까지 가능한 복합적 공간을 확보했으며, 지식산업센터 건립 분야를 선도하는 기업인 에이스건설㈜이 시공을 맡아 신뢰도를 높였다.

청라국제도시는 중봉대로와 제2 외곽순환도로, 봉오대로, 공항 고속도로가 만나는 곳에 있어 물류 이동 환경이 매우 우수하며, 2025년에는 서울 목동~청라~영종 하늘도시~인천국제공항을 연결하는 제3연륙교의 완공 예정으로 더욱 주목을 받고 있다. 또한, 서울 지하철 7호선의 청라 연장 등 다양한 교통 호재를 앞둔 만큼 서울 도심과 강남권은 물론 다른 지역과의 원활한 이동으로 교통이 매우 중요한 지식산업센터에서 큰 역할을 할 것으로 전망된다.

이 외에도 2022년 완공을 앞둔 신세계 스타필드는 대규모 쇼핑 복합센터를 자랑하며, 의료 복합 단지(차병원 의료복합센터)와 금융단지(하나금융도시)의 완공을 앞두고 있어 근로자들의 여가 및 문화생활을 보장함과 함께 삶의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

또한 청라 에이스하이테크시티는 IHP도시 첨단 산업단지 내에 위치해 우수한 입지 환경과 비즈니스 최적화를 이룬다, 현재 현대무벡스 본사와 공장, 세아전자 등 다양한 업체들의 입점이 예정돼 고용 인구 유발 효과를 통한 대규모의 인구 유입이 이루어질 예정으로 다양한 업체들의 시너지 효과를 기대하고 있다.

청라 에이스하이테크시티에 대한 자세한 정보와 입주에 대한 문의는 홍보관 방문 또는 대표전화로 확인할 수 있다.

