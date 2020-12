청소 가전 전문 글로벌 기업 '로보락', '로보홀리데이' 팝업스토어 개장…풍성한 이벤트와 제품 시연 눈길

청소 가전 전문 글로벌 기업 '로보락'이 로봇청소기 및 무선청소기를 직접 체험할 수 있는 '로보홀리데이' 팝업스토어를 3일 하남스타필드에서 연다고 밝혔다.

이번에 진행되는 ‘로보홀리데이’ 팝업스토어는 로보락이 국내에서 처음 선보이는 행사라는 점에서 의미가 크다. 가족, 친구, 연인들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 행사 기간 중 선보여진다.

먼저 ‘로보랠리’는 팝업스토어 부스 내 미션을 수행한 후 스탬프를 획득하는 이벤트다. 미션을 수행하면 다양한 경품 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다. 주말에는 로보락 S6 MaxV 제품 각 1대를 경품으로 제공할 예정이다. ‘로보포토제닉’ 이벤트도 운영된다. 팝업스토어 방문 인증샷을 개인 소셜 미디어 계정에 공유하면, 행사를 종료한 후 1명을 선정해 로보락 제품을 증정한다.

이 밖에 부스 내 각종 이벤트를 진행해 미르X로보락 텀블러, 로보락 담요, 마스크 스트랩 등의 풍성한 경품을 제공한다는 계획이다. 팝업 부스는 포토존, 제품 전시존, 아이들을 위한 키즈존, 반려동물을 위한 펫존, 이벤트 경품 뽑기가 진행되는 이벤트존 등 총 5가지 존으로 구성됐다.

제품 체험도 가능하다. 팝업스토어 내 로봇청소기 및 무선청소기 시연존에서 S5 Max, S6 MaxV, H6의 시연 모습이 공개되며, 고객 참여 시간도 마련된다. 로봇청소기 시연존에서는 S5 Max 및 S6 MaxV 제품의 흡입력, 카펫 부스트, 물체 감지, 추락방지, 가장자리 청소, 듀얼 카메라 등의 기능을 경험해볼 수 있다. 무선청소기 시연존에서는 H6의 흡입력 및 진드기 제거, 틈새 청소 등의 기능을 고객이 체험할 수 있다.

로보락 '로보홀리데이' 팝업스토어는 오는 12월 3일부터 9일까지 하남 스타필드 사우스 아트리움 앞에서 운영된다. S5 Max, S6 MaxV 등을 포함한 로보락의 전 제품 라인업을 현장에서 직접 경험해 볼 수 있다.

로보락 국내 마케팅 총괄 이경원 이사는 “국내 소비자들이 자사 제품의 우수한 성능을 직접 확인하고 경험해볼 수 있는 팝업스토어다”라며 “크리스마스를 앞두고 사랑하는 친구, 가족, 연인과 함께 특별한 추억을 만들기 바란다”고 전했다.

한편, 로보락은 지난 1일부터 12일까지 11번가 십일절 페스티벌, G마켓 빅스마일데이 행사 등을 통해 자사 로봇청소기 S5 Max, S6 MaxV 등의 제품 총 누적 판매액 40억 원을 기록한 바 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr