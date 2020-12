국가대표 탁구교실, ‘사회적 책임경영 실천’에 박차!

KTMC “만숙장학회”와 함께 사회적 가치 실천, 지속하기로....

국가대표 탁구교실 채원근관장과 유연순부관장은 3일 은평구 대조동 주민센터(동장 유현숙)를 방문해 성금과 기부 물품을 전달했다. 코로나로 인해 연말이 다가오지만 어려운 이웃을 돕는 손길이 희석된 가운데, 채관장은 탁구교실 회원들과 함께 뜻을 모아 성금 100만원과 햅쌀 110Kg, 라면 15상자, 마스크 500매를 기탁하며 “소년소녀 가장 및 정부 지원을 받지 못하는 다자녀를 둔 차상위 계층에 작은 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

이에 유동장은 “은평구에서도 대조동은 더욱 낙후된 지역이다. 코로나19로 어려운 경제 여건 속에서도 불우한 이웃을 위한 성금 기부에 큰 힘이 된다. ”이라고 말했다.

이날 전달식에는 국가대표 탁구교실 경영을 지원하고 있는 한국융합기술경영협회(KTMC) 이미경감사도 참석해 “협회 ‘만숙장학회’와 연계, 확장해서 매월 정기적인 후원과 정부 지원을 받지 못해 도움의 손길이 절실한 이웃에게도 후원이 되도록 하겠다”고 말했다.

국가대표 탁구교실을 후원하며 운영해 온 한국융합기술경영협회(이사장 주성종)는 중소벤처기업부 산하에 중소기업 경쟁력 강화 및 인재 개발을 목적으로 하는 ㅂ;ㅣ영리사단법인이다. 부설 기관으로 한국기술경영연구원, 인터서트코리아가 있으며 교육부 평생교육원, 중소벤처기업부 경영지도법인, 고용노동부 위탁훈련기관, 미국 ISO 인증기관, 빅데이터기술분석사·ISO 국제심사원 연수·평가기관으로 지난 8년간 ‘만숙장학회’ 등 사회공헌 활동을 해 오고 있다.

한편,“晩熟?學會(만숙장학회)”는 KTMC 주성종이사장이 가난을 벗어나고자 13년의 장교생활과 주경야독의 역경을 헤쳐 숭실대 경영정보학과 교수를 역임한 터라, 어려운 환경에서 학업을 갈망하는 청소년을 위한 목적으로 설립, 운영하고 있다. 여기에는 한국고속도로 휴게시설협회의 백양사(순천)휴게소 송해길소장. 군위휴게소 심재환소장. 동해휴게소 한 채희소장, 옥계휴게소 김성현소장, 단양휴게소 김인현소장 등이 참여하고 있다.

