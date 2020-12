GS건설 ‘중산자이’ 수준 높은 평면과 상품성으로 ‘눈길’

오는 12월 8일(화) 1순위 청약접수를 받는 GS건설 ‘중산자이’에 대한 인기가 뜨겁다. 대구광역시 수성구와 맞닿아 더블생활권이 가능한 입지와 경산시에 처음으로 들어서는 자이(Xi)브랜드 단지라는 점으로 주목받고 있는데, 여기에 더해 GS건설만의 수준 높은 평면 설계가 적용돼 실거주 수요자와 투자를 고려하는 투자자 모두에게 큰 관심을 이끌어내고 있다.

실제로 지난 27일(금) 진행한 실시간 견본주택 라이브방송에는 2만5천여명이 넘는 이용자가 접속하여 시청하였고, 입주자모집공고 당일 문의전화 2,152건 접수되는 등 높은 인기를 보였으며, 이후로도 매일 1천여건의 문의전화가 이어지고 있는 모습이다.

‘중산자이는’ 1단지 8개동 1144가구, 2단지 3개동 309가구의 총 11개동 1453가구로 조성될 예정이다. 1단지는 전용면적 74㎡, 84㎡, 117㎡로 구성되고, 2단지는 96㎡, 117㎡로 구성됐으며, 실용성 높은 중대형 평면으로 공급된다.

‘중산자이’의 모든 타입 현관에는 천연석 디딤판과 포셀린타일 바닥을 제공하였으며, 널찍한 수납공간을 제공하는 신발장과 주방싱크대에는 패턴글라스 도어가 적용돼 눈길을 끈다. 거실에는 우물천장 설계가 적용되고 대형 외산 포셀린타일 아트월과 광폭강마루바닥, 시스클라인이 기본 제공품목으로 구성됐다. 거실과 복도 벽면에는 오염방지에 탁월한 고급 마감재 시트판넬이 적용돼 고급스러운 분위기를 한층 끌어올린다.

주방의 경우 엔지니어드스톤상판, 하이브리드 전기쿡탑, 음식물탈수기, 주방액정TV(10인치)가 제공되며, 동선이 편리한 ‘ㄷ’자형 주방설계로 입주민들의 편의성을 강화했다.

전용 74㎡A(1단지 194가구), 전용 74㎡B(1단지 17가구), 전용 84㎡A(1단지 772가구), 전용 84㎡B(1단지 105가구) 그리고 전용 96㎡(2단지 46가구)는 모두 침실 3개와 욕실 2개, 드레스룸, 발코니, 알파룸, 팬트리의 평면으로 구성돼 있어 신혼부부 및 4인 가족까지 폭 넓게 사용할 수 있으며, 특히 드레스룸은 무상선택으로 대형 드레스룸 변경이 가능해 수납공간을 극대화 할 수 있게 했다.

전용 96㎡타입은 발코니와 다용도실, 팬트리 뿐만 아니라 별도의 창고가 있어 평소에 쓰지 않는 물건, 부피가 큰 물건을 보관하기에 용이하며, 주방 옆에 전용 다이닝룸으로 사용 할 수 있을 만큼 널찍한 공간이 마련돼 있어 다양한 활용이 가능하다.

전용 117㎡타입(1단지 56가구, 2단지 263가구)은 침실 5개와 드레스룸 2개, 욕실 2개, 발코니, 팬트리 등으로 구성돼 있으며 풍부한 수납공간 설계로 짐 보관에 용이하도록 했다.

이외에도 ‘중산자이’는 수요자 선호도가 남향위주의 단지배치로 일조권을 확보했으며, 타워형 설계없이 전 가구를 4Bay 혹은 5Bay 판상형 설계로 주거 쾌적함을 더했다.

이러한 ‘중산자이’는 실용성 높은 평면설계와 GS건설의 특화설계, 고급스러운 마감재 외에도 우수한 입지여건으로 많은 관심을 받고 있다. 브랜드 아파트 밀집지인 경산시에 들어서는 첫 자이(Xi) 브랜드 아파트로 지역 수요자 및 타 지역 거주자의 이목을 끌고 있다.

특히나 경산시는 부동산 규제를 피해가는 비규제지역으로 대구광역시, 부산광역시 등에 해당되는 전매제한에도 영향이 없다. 또한 광역시와 달리 일반공급 추첨제 공급분이 무주택 여부와 관계없이 누구나 동등한 조건에서 당첨자 선정이 이뤄지며, 청약통장 가입기간이 6개월 이상인 만 19세 이상이면 세대주, 세대원, 유주택자 상관 없이 청약이 가능하다.

‘중산자이’ 분양일정은 12월7일(월) 특별공급을 시작으로 12월8일(화) 1순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 1단지 12월15일(화), 2단지 12월16일(수)에 진행되며 정당계약은 1단지 12월28일(월)~12월31일(목), 2단지 12월29일(화)~12월31일(목) 동안 당사 견본주택에서 진행된다. 1단지와 2단지 당첨자 발표일이 다르기 때문에 두 개 단지 동시 청약접수가 가능하다.

‘중산자이’의 자세한 견본세대 및 옵션사항은 현재 사이버 견본주택을 운영 중인 공식 홈페이지를 통해 관람할 수 있으며, 입주는 2023년 11월 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr