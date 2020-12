앤아더스토리즈, 3일 ‘브로거 코랩 컬렉션’ 론칭

앤아더스토리즈(&Other Stories)가 3일 덴마크 출신 디자이너 줄리 브로거의 신진 브랜드 브로거(Brøgger)와 코랩 컬렉션을 론칭한다고 밝혔다.

해당 컬렉션은 페미닌과 마스큘린의 교묘한 균형과 대담한 프린트와 컬러가 돋보이는 것이 특징으로 도트 플로럴, 데이지, 오버사이즈 체크 패턴의 드레스, 실크 및 재활용 폴리에스터 타프타 소재의 상의와 블레이저, 볼륨감 있는 실루엣과 강렬한 레드와 핑크가 컬러 블록킹 된 울블렌드 소재의 더블 브레스트 테일러드 슈트 정장으로 구성됐다.

특히 과장된 퍼프 숄더, 루슈 주름 장식과 러플의 디테일은 깔끔한 라인과 플리세 플리츠와 전체적인 테일러링과 대비된다. 프린트는 본질적으로는 페미닌하지만 다크한 엣지를 품었다. 컬러 팔레트는 화이트, 블랙, 파우더 핑크, 쨍한 레드와 튀는 오렌지로 구성됐다.

줄리 브로거는 “이번 코랩 컬렉션은 페미닌과 마스큘린을 오가는 날렵한 테일러링과 부드러운 실루엣을 조합하여 포멀 룩과 데이웨어에 모두 적합한 스타일들로 구성했다”고 전했다.

앤아더스토리즈의 코랩 총괄 담당자 ‘안나 니렌’은 “브로거는 페미닌과 마스큘린, 런던과 코펜하겐, 절충주의와 세련미, 러플과 테일러링 등과 같은 창의적 텐션을 아주 잘 활용한다. 브로거의 관점을 우리 고객들과 나눌 수 있게 되어 무척 기쁘다”며 “브로거 코랩 컬렉션은 자주 손이 가는 진정 모던한 피스들을 원하는 소비자들에게 딱 맞을 것”이라고 밝혔다.

한편, 줄리 브로거는 코펜하겐의 덴마크 왕립 미술 아카데미 졸업 후, 런던으로 와 JW 앤더슨, 프린 바이 손튼 브레가찌, 에르뎀 등에서 일한 바 있다. 2016년 자신의 이름을 내건 브랜드를 론칭하고 2018년 코펜하겐 패션위크에서 데뷔했다.

브로거 코랩 컬렉션은 일부 매장과 앤아더스토리즈 공식 홈페이지에서 오늘 3일부터 만나볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr