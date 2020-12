"기업 고객 잡아라" 카카오 T 비즈니스 개편

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 기업용 서비스인 '카카오 T 비즈니스'에 6종의 신규 서비스를 추가하는 개편을 진행했다.

3일 카카오모빌리티에 따르면 기업 고객들도 카카오T 앱에서 제공되던 서비스를 업무용으로 이용할 수 있게 된다.

택시 서비스의 경우 일반 중형택시, 기업 전용 인공지능(AI) 기반 호출 서비스인 플러스, 예약형 블랙택시에 ▲카카오T블루 ▲카카오T벤티 ▲카카오T모범 ▲사전 예약 없이 호출 가능한 카카오T블랙 등을 추가했다.

고급 대리운전 서비스인 '프리미엄 대리'와 실속 요금제인 '이코노미 대리'도 제공된다. 특히 프리미엄 대리의 경우 정장을 착장한 베테랑 기사가 출차 발렛부터 주차 서비스를 제공한다. 임원과 외부 임직원 의전이 필요한 경우에 용이하다는 것이 회사측의 설명이다.

카카오모빌리티는 카카오 T 비즈니스 개편에 맞춰 기업 고객을 위한 혜택도 준비했다. 월 이용건수 500건 이하의 신규 가입 기업 고객에게는 카카오 T 비즈니스 기본이용요금 무료 혜택을 제공한다. 2021년 1월까지 두 달 간 서비스 이용 실적에 따라 기본 이용요금 할인, 포인트 제공 등의 다양한 프로모션도 진행한다.

박지은 카카오모빌리티 T비즈플랫폼팀 이사는 “카카오 T 비즈니스는 서비스 이용부터 결제, 정산까지 가능한 통합 관리 시스템을 제공함으로써 7000여 곳의 기업 고객을 확보했다"며 "기업 고객 대상으로도 MaaS형 모빌리티 플랫폼을 구현하고자 서비스를 지속 확대해나갈 계획"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr