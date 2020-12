'2020 세계 토양의 날' 기념행사 개최…"생물다양성 보전 강조"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부와 한국환경산업기술원은 4일 오전 10시부터 유튜브를 통해 '살아있는 토양, 생물다양성의 보고'를 주제로 '2020 세계 토양의 날' 기념행사를 연다.

세계 토양의 날은 토양의 중요성을 알리고, 토양 본래의 기능을 회복하기 위한 노력을 촉구하는 날이다. 유엔이 12월 5일을 기념일로 정해 선포한 날로 우리나라는 올해로 6번째 기념행사를 치른다.

유엔은 올해 주제를 '토양을 살리고, 토양 생물다양성을 보호하자(Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity)'로 정했다.

환경부는 이번 행사에서 지구 생물의 23%가 거주하고 있는 토양을 건강하게 유지해 생물다양성을 보전한다면 이를 토대로 우리의 지속 가능한 미래를 만들 수 있다는 메시지를 전달한다.

토양환경 분야 전문가와 학생 50여명이 화상회의로 참석해 토양보전에 대한 다양한 의견을 나눌 예정이다.

기념 강연과 학술회(심포지엄)도 열린다. 이화여자대학교 석좌교수이자 생명다양성재단 대표인 최재천 교수가 토양과 생물다양성의 중요성을 주제로 발표한다. 환경 다큐멘터리 제작자인 김진만PD가 토양의 중요성에 대해 강연한다.

오후에는 윤성택 고려대 교수, 남경필 서울대 교수 등이 국민 눈높이에 맞춘 학술회를 펼친다. 행사는 환경부와 한국환경산업기술원 유튜브 채널로 생중계된다.

신진수 환경부 물통합정책국장은 "이번 세계 토양의 날을 맞아 국민들이 인류 활동의 근간이자 지속 가능한 미래를 위한 토양의 중요성에 대해 관심을 갖는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

