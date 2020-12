'유퀴즈' 야옹이 작가 "전선욱과 열애 중…웹툰작가 파티서 마음 깨달아"

[아시아경제 김봉주 기자] 웹툰 '여신강림'의 야옹이 작가가 전선욱 작가와 열애하고 있다고 밝혔다.

2일 오후 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블록'에는 세계 누적 조회 수 40억 뷰에 달하는 인기 웹툰 작가 야옹이가 출연했다.

웹툰 '여신강림'은 3주 만에 화요 웹툰 1위를 차지하고 있다. 현재 9개 언어로 번역돼 100여개국에서 인기를 끌고 있다.

야옹이는 웹툰 성공과 관련해 "첫 작품인데 운이 좋았다"고 말했다.

자신의 필명에 대해서는 "편견 없이 성별에 관계없이 평가받고 싶었다"고 전했다.

그는 열애설에 대해 "토요일에 1위 하시는 분과 함께 하고 있다"며 '프리드로우' 전선욱 작가를 지목했다.

야옹이 작가는 "작년 웹투니스트 데이 행사 때 다른 여자 작가님이 자꾸 말을 걸더라. 그 때 너무 신경이 쓰였다. '내가 이 사람을 좋아하는구나'라는 걸 알게 됐다"고 설명했다.

같은 업계의 남자 친구를 만나는 것에 대해서는 "데이트를 할 때 서로 일을 할 수 있다는 것이 큰 강점"이라며 애정을 드러냈다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr