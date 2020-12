반얀트리 그룹이 위탁 운영하는 프리미엄 레지던스 ‘카시아 속초’ 막바지 분양 중

전 세계 24개국에서 47개의 호텔과 리조트를 운영 중인 반얀트리 그룹이 위탁 운영을 담당하는 ‘카시아 속초’가 지난달부터 본격적인 분양에 나서 순항 중이다. 프리미엄 레지던스로, 한화건설이 시공을 맡고 한국자산신탁이 시행을 담당해 신뢰를 더한다.

올 초 촉발된 코로나19가 지금까지 이어지면서, 동해안에 위치한 속초 한화리조트 설악, 삼척 쏠비치리조트 등의 유명 리조트 대부분은 연휴나 공휴일이 되면 공실이 없다. 이 같은 분위기 속에 장점이 다양한 카시아 속초가 속초시 일대 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있다.

카시아 속초는 반얀트리 그룹의 레지던스 브랜드인 '카시아'가 국내에 최초로 적용되는 단지다. 강원도 속초시 대포동에 연면적 12만 560㎡, 높이 99m, 지하 2층~지상 26층, 총 717실 규모로 조성될 예정으로, 구성도 전용면적 31~128㎡의 객실이 A타입부터 S타입까지 다양하다.

글로벌 호텔&리조트 체인의 최상급 서비스와 어메니티를 제공할 계획으로, 품격 높은 휴식이 가능하다. 전 객실에서 바다를 조망할 수 있는 것이 장점으로 손꼽히며, 바다가 침대와 일직선으로 이어지는 공간 배치를 적용해 바다를 감상하기가 좋다. 전 객실에는 인도어 히노키 풀과 발코니가 제공돼 동해의 아름다운 풍광과 함께 지친 몸과 마음을 쉴 수 있다.

단지 내에는 다양한 부대시설도 조성된다. 탁 트인 오션뷰를 감상하기 좋은 인피니티 풀은 모래사장이 더해져 이국적인 분위기를 선사한다. 현대적인 감각과 세련된 인테리어가 만난 상층의 루프탑은 동해가 선사하는 낭만과 여유를 느끼기에 최적화된 공간이다. 지하 1,000m 광천수로 힐링할 수 있는 고급 스파와 사우나를 비롯해 인도어 풀장과 키즈 풀, 피트니스, 레스토랑 등도 내부 곳곳에 들어선다. 400석 규모의 연회장이 계획돼 국제회의 및 비즈니스 행사가 가능하며, 세계적 아트북 출판사인 ‘애술린(Assouline)’ 라이브러리 라운지도 조성이 예정돼 있다.

시설부터 디자인까지 품격이 높은 고급 레지던스로, 차세대 건축가 20인에 선정된 김찬중 건축가가 책을 모티브로 한 통합 디자인을 구현해 극대화된 외관의 조형미도 갖췄다. 최근 부동산 시장의 중심으로 자리매김한 ‘영앤리치’의 입맛을 사로잡을 전망이다.

주변 정주 여건도 우수하다는 평이다. 동해와 설악산 등 풍부한 자연환경을 품은 강원도 속초시는 국내 대표 해양관광도시로, 서핑과 요트는 물론 영랑호 CC와 델피노CC, 파인리즈CC 등이 가까워 레포츠 활동이 용이하다.

2017년 서울~양양 고속도로가 개통되면서 접근성도 대폭 강화됐다. 동서고속화철도가 개통(2026년예정)되면, 서울부터 속초까지 70분 대에 연결돼 접근성이 더욱 좋아지게 된다.

카시아 속초 계약자만이 이용할 수 있는 혜택도 다채롭다. 국내 최초로 계약자는 ‘생추어리 클럽’에 가입된다. 생추어리클럽 네트워크에 속해 있는 해외의 반얀트리, 앙사나, 카시아, 라구나 호텔과 리조트 예약 시 할인이 제공된다. ‘이용 가능한 최상 요금(Best Available Rate)’에서 할인이 적용되며, 호텔 내 스파 시설과 레스토랑 이용 요금도 할인 혜택을 누릴 수 있다. 푸껫, 빈탄, 랑코에 있는 리조트에서는 골프 시설 이용 요금도 할인된다.

보유 숙박권을 반얀트리, 앙사나, 카시아, 라구나 소유주에게만 제공되는 교환프로그램(The Exchange Programme)을 통해 해외에서 사용할 수 있는 것도 장점이다. 연간 사용권 30일 중 최대 15일을 교환소에 맡길 수 있는데 이를 교환프로그램에 참여하고 있는 반얀트리 그룹의 타 호텔이나 리조트 예약 시 활용할 수 있다.

카시아 속초는 개별 등기를 통한 오너십제로 운영된다. 1년 중 30일(성수기 7일, 주말 및 공휴일 7일, 평일 16일)은 사전 예약을 통해 계약자가 희망하는 시기에 이용할 수 있다. 남는 335일은 반얀트리 그룹에서 위탁 운영하며, 수익금이 배당된다.

카시아 속초는 강남구 청담동에서 VIP 라운지를 예약제로 운영 중이다. 선착순으로 잔여세대를 계약할 수 있다. 자세한 상담 및 방문 안내는 대표번호를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr