공인중개사 합격자 위한 성공창업 온라인 세미나 개최

[아시아경제 임온유 기자] 전국대학교부동산교육협의회는 공인중개사 예비 합격자를 대상으로 '성공창업, 경영 세미나'를 개최한다고 2일 밝혔다.

올해 세미나는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 온라인 행사로 진행된다.

이 세미나에서는 31회 공인중개사 합격자들이 성공적으로 창업을 준비할 수 있도록 '성공창업을 위한 전략' 및 '필수적으로 알아야 하는 중개실무 및 창업과 경영'에 대한 정보를 제공한다.

실무와 중개업 창업지원을 수십년간 해온 전문가들이 성공창업과 경영에 대한 다양한 정보를 공유하고, 중개사무소 개설등록을 위한 실무교육을 스마트폰으로 수료할 수 있도록 각 대학교와 연계한 고품격 교육프로그램도 제공한다.

이번 세미나 사전 접수는 오는 7일부터 내달 11일까지 진행된다. 선착순 50명 한해서만 세미나에 참가할 수 있다.

온라인 세미나 사전 신청은 전국대학교부동산교육협의회 홈페이지에서 가능하다.

