日 정부 "베를린 소녀상 영구화 추진 '유감'…철거 요청 계속할 것"

가토 가쓰노부 日 관방장관 "이번 결정에 대해 매우 유감, 신속 철거 요구"

[아시아경제 권재희 기자] 독일 베를린에 설치된 평화의 소녀상을 영구유지키로 한 움직임에 대해 일본정부가 수용하기 어렵다며 반발했다.

2일 가토 가쓰노부 일본 관방장관은 총리관저에서 열린 기자회견에서 독일 베를린시 미테구가 소녀상 영구 설치에 관한 결의를 채택한 것에 대해 "이번 결정은 일본 정부의 입장 및 그간 대응과 양립하지 않은 점에서 매우 유감"이라고 밝혔다.

이어 "계속 여러 관계자에게 접근해 우리(일본) 정부의 입장에 관해 설명함과 동시에 소녀상의 신속한 철거를 요구하고 싶다"고 덧붙였따.

앞서 일본 측은 모테기 도시미쓰 외무상이 하이코 마스 독일 외무장관과 화상 전화회담에서 소녀상 철거를 요청하는 등 소녀상을 없애기 위해 전방위적으로 로비를 벌여왔다.

미테구는 일본 측의 집요한 공세에 올해 10월 7일 소녀상 철거 명령을 내린 바 있다. 그러자 베를린 시민사회가 반발하고 소녀상 설치를 주관한 현지 시민단체 코리아협의회가 행정법원에 철거 명령 효력정지 가처분신청을 제출하자 철거 명령을 보류했다.

현지시간 1일 베를린시 미테구의회는 전체 회의를 열어 소녀상을 영구적으로 유지하도록 촉구하는 결의안을 의결했다.

결의안은 소녀상 철거명령을 철회하고 애초 내년 8월 14일이었던 설치기한을 내년 9월 말까지로 6주 연장하는 내용도 담고 있다.

