효성화학, 현대제철 외 오늘 52주 신고가 발생 종목·등락률 총정리

인공지능 투자비서 ‘AI라씨로’는 실시간으로 52주 신고가가 발생한 종목에 대한 정보를 제공한다. 해당 정보 제공 시에는 시세 특이사항 및 차트 흐름 분석과 수급 정보도 알려주고 있다. 52주 신고가를 경신한 종목은 최근 호재가 발생해 상승세를 이어나가는 경우가 많아 투자자들이 관심을 가지고 보는 정보이기 때문이다.

AI라씨로는 장중에는 52주 신고가가 발생한 각 종목에 대한 상세 정보를 제공한다면, 장마감 후에는 오늘 52주 신고가 난 종목들의 등락률을 일목요연하게 정리하여 보여준다. 투자자들은 이를 통해 한 눈에 관련 정보를 파악하기가 용이하다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 52주신고가 종목 관련 다양한 정보를 확인할 수 있다.

KEC KEC 092220 | 코스피 증권정보 현재가 3,220 전일대비 430 등락률 +15.41% 거래량 219,447,879 전일가 2,790 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 KEC, 검색 상위 랭킹... 주가 16.49%차세대 기술! ‘삼성전자’의 이유있는 질주! 단숨에 급등할 관련 株!KEC, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.18% close , 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 23,500 등락률 +17.41% 거래량 234,472 전일가 135,000 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"효성화학, PP업황 강세 대표 수혜주…목표가 상향"'가치주 시대' 컴백 기대감…화학주 반짝반짝KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하" close , 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 1,350 등락률 +4.01% 거래량 2,106,105 전일가 33,650 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 2020 지역사회공헌인정제 기업으로 선정코스피 역대 최고 기록 랠리에 '철강주'도 동참뜨겁게 달아오른 철강주 close , 넵튠 넵튠 217270 | 코스닥 증권정보 현재가 25,650 전일대비 5,900 등락률 +29.87% 거래량 4,830,666 전일가 19,750 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 넵튠, 주가 2만 4450원 (23.8%)… 게시판 '북적'넵튠, 주가 1만 9400원.. 전일대비 1.84%넵튠, 주가 1만 8650원 (22.7%)… 게시판 '북적' close , SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 1,300 등락률 +6.67% 거래량 4,038,853 전일가 19,500 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 SNK, 개인 투자자 관심 집중... 주가 2.05%...SNK, 주가 2만 50원.. 전일대비 -6.53%이번주 중으로 上 간다! 급상승 예상 종목 大 공개 close

