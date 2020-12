호남고속도로 곡성(천안방향)주유소 가스누출검사 서비스 시행

곡성(천안)주유소/충전소는 충전소를 이용하는 고객에게 무료로 가스누출검사 서비스를 시행해 방문고객에게 고객만족도를 높이고 있다.

고객 안전운행을 위해 연말까지 방문고객에게 무료 가스누출검사 서비스를 추가로 실시할 예정이다.

곡성(천안)주유소 고영배 소장은 고객 서비스 차원에서 앞으로도 꾸준히 이런 서비스를 실시하겠다라고 말했다.

