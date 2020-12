3분기 자영업·기업대출 38조↑…전년비 증가율 15.4%, 역대최고

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 여전한 가운데, 3분기에도 기업들이 여전히 대출로 버텨온 것으로 나타났다. 2분기에 비해 대출 증가폭은 줄었지만, 지난해 같은기간과 비교했을 때 대출 증감률은 역대 최고치를 찍었다.

한국은행이 2일 발표한 '2020년 3분기 중 예금취급기관 산업별 대출금' 통계에 따르면 예금취급기관의 산업별 대출금 잔액은 1366조원으로 전분기 말 대비 37조8000억원 증가했다.

지난 2분기(69조1000억원)에 비해선 증가폭이 축소됐지만, 전년동기(20조5000억원)에 비해선 증가폭이 15.4% 늘었다. 전년동기대비 증가율은 역대 최고치를 기록했다.

서비스업은 지난 분기 증가 폭 47조2000억원에서 3분기엔 28조9000억원으로 줄었고, 제조업 역시 같은기간 17조2000억원에서 5조8000억원으로 축소됐다. 그러나 서비스업 대출은 전년동기대비 증가율(18.5%)로 보면 역대 최고치를 찍었다.

송재창 한은 경제통계국 금융통계팀장은 "서비스업은 코로나19 관련 대출금 증가에 따른 기저효과, 매출실적 개선 등으로 증가폭이 축소됐고, 제조업 역시 상반기 큰 폭 증가에 따른 기저효과, 업황부진 완화, 유동성 확보수요 둔화 등으로 증가규모가 줄었다"고 설명했다.

용도별로는 운전자금이 상반기의 큰 폭 증가에 따른 기저효과, 자금수요 둔화 등으로 증가폭이 지난 분기 52조1000억원에서 24조4000억원으로 줄었다.

업권별로는 예금은행에선 45조원에서 20조4000억원, 비은행예금취급기관에서는 24조1000억원에서 17조3000억원으로 증가폭이 모두 줄었다.

한편 한은은 이번부터 법인과 비법인 등 예금은행 산업별대출금의 기업형태별 세분류 통계도 확충, 공표했다. 비법인기업이란 법인기업이 아닌 단체로 개인사업자, 협회, 사단, 비영리단체 등을 포함한다. 코로나19 사태로 자영업자들의 경제 충격이 상당한 만큼, 새로운 통계를 통해 자영업자들의 대출 분석 현황을 파악할 수 있도록 하기 위한 것이다.

3분기의 경우 법인기업 대출은 11조3000억원 늘며 지난분기(23조8000억원) 대비 축소됐다. 비법인기업 역시 같은기간 21조2000억원에서 9조1000억원으로 줄었다. 비법인기업 중에서도 서비스업 기업의 대출 증가폭이 18조원에서 7조5000억원으로 줄었다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr