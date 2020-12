시원하게 말씀드렸습니다. ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀!! 또 한번 나갑니다!

신청해 주셨던 분들 < SGA(049470) > 단 1일 만에 상한가! 30% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 모든 분들 축하드립니다.

※못 잡으신분들 괜찮습니다. 시원하게 또 한번 나갑니다.

※드디어 시작합니다. SGA(049470) 후속주 목요일 상한가입니다※

▶▶ 12월 3일 ‘상한가’ 터집니다! ‘삼성전자’! 세계 1위 반도체 큰손!

이유있는 ‘주가상승’! 그 비밀! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 ▶ 무료체험 신청◀

세계 1위 반도체계의 큰손 삼성전자가 내년 낸드플래시에 대한 공격 투자를 예고했다! 최근 경쟁사들의 적극적 행보에도 불구하고 “위협적이지 않다”라고 평가를 했다! 지난해 세계 최초로 1억 800만화소를 제공한데 이어 6억화소 제품이 나올 수 있을 것이라며 자신감을 표명했다! 뛰어난 기술력과 높은 수익성을 바탕으로 점유율 확대도 기대된다!

▶▶ 목요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀!

오늘만 드립니다! 그 비밀! [‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련주 지금신청]

“주식을 하다 너무 힘들어서 다른 업체에서 무료체험을 해본적이 있었는데, 그때는 이미 다 오르고 난 종목이나 매매가를 불분명하게 알려주는 경우가 많았습니다. 그런데 여기는 달랐 어요 오르기 전에 저점에서 문자를 보내주니 수익이 나지 않을 수 없었습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다.” (VIP 전업투자자 김용수 47세 회원)

▶▶ “12월 3일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.

[‘삼성전자’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*20.11.27 SNK(950180) 上 적중!

*20.11.25 성호전자(043260) 上 적중!

*20.11.23 인프라웨어(041020) 2연上 적중!

*20.11.20 인프라웨어(041020) 上 적중!

*20.11.18 에이비프로바이오(195990) 上 적중!

*20.11.16 박셀바이오(323990) 上 적중!

*20.11.12 엔투텍(227950) 上 적중!

*20.11.11 KPX생명과학(114450) 3연 上 적중!

*20.11.10 KPX생명과학(114450) 2연 上 적중!

*20.11.09 KPX생명과학(114450) 上 적중!

*20.11.06 소룩스(290690) 上 적중!

*20.11.04 센코(347000) 上 적중!

*20.11.02 시스웍(269620) 上 적중!

▶▶ 딱! 20명 만 드립니다. “목요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 1,600 등락률 +2.36% 거래량 15,964,417 전일가 67,800 2020.12.02 11:21 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +2.21%.... 최근 5일 개인 1611만 6995주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신 close # SGA SGA 049470 | 코스닥 증권정보 현재가 882 전일대비 203 등락률 +29.90% 거래량 7,093,123 전일가 679 2020.12.02 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SGA, 보안주(정보) 테마 상승세에 5.3% ↑SGA, 보안주(정보) 테마 상승세에 4.89% ↑삼성전자 블록체인 개발 그룹 출범! ‘제대로’ 진행한다! 500배는 기본! 초대형 블록체인株 close # 자비스 자비스 254120 | 코스닥 증권정보 현재가 3,245 전일대비 350 등락률 +12.09% 거래량 27,165,280 전일가 2,895 2020.12.02 11:21 장중(20분지연) 관련기사 자비스, 검색 상위 랭킹... 주가 12.61%전기차! 신흥강자 탄생! 단숨에 등극하는 관련 株! 딱 하루만 드립니다! 삼성전자, 빠지죠? 왜 그럴까요? 언제오를까요? close # 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 770 전일대비 40 등락률 +5.48% 거래량 38,202,798 전일가 730 2020.12.02 11:21 장중(20분지연) 관련기사 마이더스AI, 美 MPLANT와 마리화나 사업 위한 MOU초급등 랠리! 예방효과 90% 화이자 백신의 비밀! 지금 공개합니다!화이자 백신등장! 사고없이 유통한다! ‘이 기업’ 유일하네요! 곧 마감! close # 서울식품 서울식품 004410 | 코스피 증권정보 현재가 190 전일대비 3 등락률 -1.55% 거래량 20,425,674 전일가 193 2020.12.02 11:21 장중(20분지연) 관련기사 서울식품, 커뮤니티 활발... 주가 1.59%.삼성전자, 빠지죠? 왜 그럴까요? 언제오를까요?3차 대유행?! 포장ㆍ배달로 안전하게! 단숨에 등극할 관련 株!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.