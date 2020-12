만화책 ‘써리의 영상툰 3’ 출간, 배꼽 빠지는 학교 에피소드로 웃음폭탄

만화책 <써리의 영상툰 3>이 출간됐다. 이번 3권은 재미있는 학교생활 에피소드 14개로 웃음폭탄을 선사한다.

2015년부터 페이스북과 유튜브에 구독자들이 직접 올린 사연을 바탕으로 단순한 애니메이션 형태의 영상툰을 제작해 업로드하면서 많은 사랑을 받아온 ‘써리의 영상툰’은 현재 약 75만 명의 구독자와 누적 조회 수 4억 5000만 뷰를 자랑하는 인기 유튜브 채널이다.

구독자들의 사연을 재치 있는 영상툰으로 소개해주는 귀여운 써리와 이 채널을 ‘유튜브의 컬투쇼’로 만들기 위해 애쓰는 담당 PD, 잘 놀라고 겁이 많으며 촬영하느라 늘 고생하는 카메라 감독까지 세 사람이 함께 만들어나가는 채널로, 영상툰이라는 새로운 문화 장르를 구축하게 된 계기가 되기도 했다.

많은 구독자들의 사랑으로 지난 7월 무더운 여름을 한 방에 날려버릴 ‘써리의 오싹툰’ 가운데 제일 무섭고 미스터리한 사연만 모아 만화책 1권이 출간됐으며 뒤이어 9월 가장 사랑받았던 레전드 사연만 묶어 2권이 발간됐다.

이번 3권은 학교생활의 추억을 그리워하는 어른도, 현재 학생인 어린이도 배꼽 빠지게 웃다가 왈칵 눈물이 날 만큼 감동적인 에피소드를 만날 수 있다. 이불킥할 만큼 부끄러운 흑역사부터 마음속에 간직한 진솔한 속마음, 부끄러워 못하고 있던 고백, 설레는 사랑 이야기까지 한데 모았다.

방향제 냄새가 나던 첫사랑 짝꿍을 다시 만나 두근거린 이야기, 독후감 숙제 대신 아이돌 팬픽 공책을 선생님께 제출한 이야기, 친한 친구 네 명이 한 남자아이를 좋아해서 게임으로 정정당당하게(?) 승부를 가린 이야기, 말 대신 방귀로 대답하는 신통한 기술을 가진 자매 이야기, 반장 후보로 나가서 저질댄스 추다가 1표를 받았던 이야기 등 흥미진진한 사연이 가득하다.

한편 총 5권으로 구성된 <써리의 영상툰> 시리즈의 4권은 내년 1월 출간될 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr