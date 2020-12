【여의도핫이슈】 치료제가 몰려온다! [바이오] 큰거 하나 터진다!

▶넋놓고 있다 놓친다! 불기둥 나올 ‘바이오 폭등주’ ▶선착순 30명 배포 중 (클릭)

데이드투자그룹이 선정한 급등 종목들이 엄청나게 폭등하고 있다.

11월 1일에 추천한 KPX생명과학이 1000% 수익률을 기록한데 이어 화이자 백신과 거래처 확대로 엄청난 상승 모멘텀을 지니게 되었다.

900%수익을 기록한 터진 엘엔씨바이오의 경우, 케미칼 사업 본격화 이슈에 대해서 계속해서 강조해온 바 있다.

▶지금 못잡으면 1000% 절대 못합니다! ▶극비 종목 신청 즉시 무료 확인 (클릭)

바이넥스(053030) 500% 같은 경우는 다국적 제약사와 치료제 위탁생산(cmo) 이슈가 있어왔다.

대시세 급등이 나오는 종목들은 하나같이 명분이 분명하다. 단순 실적에 대한 모멘텀이 아니라 그야말로 극소수의 특급재료를 가지고 있다.

- 후발주자가 나왔다!

▶데이드투자그룹 독점 포착 초대박 재료 급등 바이오주 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

엄청난 초대형 호재를 확보하고 있는 저평가 메리트 종목군으로써 데이드투자그룹이 단독 확보한 특급 종목 가운데 한 종목만 공개하기로 하였다. 원금회복 뿐 만 아니라, 역전계좌까지 가능할 것으로 자신한다.

▶글로벌 최초 *** 치료제 시판 임박 초대형 호재! 해당종목 무료 배포 中 (클릭)

오로지 데이드투자그룹에서만 만나볼 수 있는 미공개 대형 호재 종목으로 잠재수익률이 1000%다. 아래 링크를 통해 신청하면 해당 종목에 대한 정보를 받아볼 수 있다.

▶수익률 1000% 그냥 나온다! ▶업계 미공개 자료 대방출 (클릭)

관심종목: 씨케이에이치 씨케이에이치 900120 | 코스닥 증권정보 현재가 523 전일대비 45 등락률 -7.92% 거래량 9,269,741 전일가 568 2020.12.02 13:55 장중(20분지연) 관련기사 씨케이에이치, 수익구조 개선 통해 흑자전환…"향후 매출 성장 기대"씨케이에이치, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 9.11% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 장원테크 장원테크 174880 | 코스닥 증권정보 현재가 2,255 전일대비 115 등락률 +5.37% 거래량 7,456,946 전일가 2,140 2020.12.02 13:55 장중(20분지연) 관련기사 장원테크, 커뮤니티 활발... 주가 12.47%.[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 1,050 전일대비 57 등락률 +5.74% 거래량 19,276,864 전일가 993 2020.12.02 13:55 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일【전문가추천】 내일 (16일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 디지탈옵틱, 의료용 광학시장 진출…"구강스캐너 광학엔진 공급" close , SV인베스트먼트 SV인베스트먼트 289080 | 코스닥 증권정보 현재가 5,990 전일대비 90 등락률 +1.53% 거래량 6,458,891 전일가 5,900 2020.12.02 13:55 장중(20분지연) 관련기사 SV인베스트먼트, 주가 5970원.. 전일대비 1.19%SV인베스트먼트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%SV인베스트먼트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0% close , 위지트 위지트 036090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,320 전일대비 70 등락률 -5.04% 거래량 6,996,830 전일가 1,390 2020.12.02 13:55 장중(20분지연) 관련기사 위지트, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.4%사상 최고치 경신! 단숨에 등극할 가상화폐 대장 株! 딱 하루만 드립니다!위지트, 주가 1320원.. 전일대비 3.94% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.