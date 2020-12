전남도교육청, 인조잔디 검사 ‘불합격’ 시설 공개

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘인조잔디 및 우레탄 시설 유해성 검사’에서 불합격한 시설을 공개했다.

1일 전남도교육청에 따르면 전남 교육시설 인조잔디 166개소 중 20곳(12.0%)이 불합격으로 판정됐고, 탄성포장재(우레탄) 441개소 중 105개(23.8%) 시설이 불합격 판정을 받았다.

이번 검사 결과에서 불합격 판정을 받은 인조잔디 및 우레탄 시설 운동장 125곳은 흙 또는 천연잔디로 재조성 할 방침이다,

이번 유해성 검사는 전남 도내 374개 학교 607개소를 대상으로 지난 7월부터 11월까지 공인 검사업체에 의뢰해 이뤄졌다. 검사 팀은 학교를 직접 방문해 샘플을 채취한 뒤 검사기관에서 성분을 분석하는 방법으로 진행했다.

주요 검사 항목은 해당 시설의 중금속 함량 및 휘발성 유기화합물, 프탈레이트계 가소제 성분 총량 등 29개의 화학물 성분이며, 각 성분 별로 안전기준치 초과 여부를 면밀히 분석했다.

전남도교육청은 불합격 시설에 대해 출입통제 및 사용중지 결정을 내렸고, 내년 본예산과 추경예산 편성을 통해 내년 1~2월 중 철거 후 마사토(흙) 또는 천연잔디로 재조성 할 계획이다

김선치 체육건강예술과장은 “이번 검사를 통해 유해 기준치 초과시설을 친환경시설로 전면 재조성해 우리 지역의 학생들이 안전하고 건강하게 체육활동을 할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

