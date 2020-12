종근당 이장한 회장, ‘오페라 희망이야기 콘서트’ 온라인서 생중계했다…다양한 장르의 음악 들려줘 호평

지난 10일 오후8시 네이버TV 방송…오페라ㆍ뮤지ㆍ팝페라 등 다양한 분야의 공연 선보여

종근당홀딩스(대표 황상연)가 ‘오페라 희망이야기 콘서트’를 온라인 네이버TV에서 생중계했다. 지난달10일 오후 8시에 중계됐으며, 다양한 분야의 공연이 선보여져 눈길을 끌었다.

이번 온라인 콘서트는 지난 9월 종근당홀딩스가 세종문화회관, 한국메세나협회와 업무협약을 체결한 맺은 문화예술 사회공헌 활성화 사업의 일환으로 기획됐다. 코로나19 장기화로 인한 사회적 고립과 심리적 피로감을 호소하는 국민들에게 응원과 위로를 전하고자 마련됐으며, 주제는 ‘세상을 향한 따뜻한 울림’이었다.

팝칼럼리스트 김태훈의 사회로 공연이 진행됐으며, 트리니티필하모닉 오케스트라, 베이스 손태진, 소프라노 오신영, 뮤지컬배우 민우혁, 가수 박기영 등 대중에게 잘 알려진 아티스트들을 만나볼 수 있었다. 정통 오페라 아리아부터 뮤지컬, 팝페라 등 다양한 음악을 선보였으며, 공연 중 실시간 응원 댓글을 남긴 온라인 청중 50명을 추첨해 선물을 주는 특별 이벤트도 마련됐다.

종근당홀딩스 관계자는 “매년 병원을 직접 찾아가 환자와 가족, 의료진을 위한 오페라를 공연했지만, 올해는 사회적 거리두기를 준수하기 위해 온라인 공연을 기획했다”며 “코로나19 장기화로 지친 국민들과 의료현장에서 고군분투하고 있는 의료진, 방역당국 관계자들에게 위로와 응원의 선물이 됐기를 바란다”고 전했다.

한편, 종근당홀딩스는 병원에서 투병중인 환자와 가족, 의료진을 위한 문화예술 활동을 마련하자는 종근당 이장한 회장의 제안에 따라 2011년부터 매년 병원을 찾아 오페라 희망이야기 콘서트를 진행하고 있다. 올해는 코로나19로 인한 사회적 거리두기에 동참하고자 온라인을 통해 공연을 진행했다.

