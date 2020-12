[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 12,450 전일대비 250 등락률 +2.05% 거래량 377,266 전일가 12,200 2020.12.01 14:31 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 대만ASE에 21억 규모 반도체 제조장비 공급한미반도체, 中업체와 48억 규모 장비 공급계약한미반도체, 104억원 규모 반도체 제조용 장비 공급계약 체결 close 는 중국 UTAC사(社)와 17억원 규모의 반도체 제조용 장비 공급 계약을 체결했다고 1일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr