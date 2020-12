풍납토성 성벽 증축 증거 찾았다

국립강화문화재연구소, 성벽 평면으로 절개해 축조 방법 알아내

토루 사이에서 부석도 발견 "토루 위에 얇은 돌 깔고 다시 토루 쌓은 흔적"

국립강화문화재연구소는 최근 풍납토성(사적 제11호) 서쪽 성벽에서 성벽 축조 방법과 증축 증거를 발견했다고 1일 전했다.

서울 송파구에 있는 풍납토성은 폭 40∼50m, 높이 11m, 둘레 4㎞ 이상의 대규모 토성이다. 백제 한성 도읍기(기원전 18년∼475년) 도성터로 전해진다. 연구소는 성벽을 평면으로 절개해 축조 방법을 조사했다. 그 결과 각 토루(풍납토성의 몸체를 이루는 흙더미)에서 성벽을 쌓아 올리기 위해 시설한 나무기둥을 찾아냈다.

관계자는 "토루 하단부터 나무기둥을 켜켜이 박아 흙을 쌓아 올린 것으로 보인다"고 했다. 나무기둥은 흙을 더 높이 쌓아 올리기 위해 마련한 구조물이다. 중심골조에 해당하는 1토루에서 길이 60∼70㎝의 여섯 단이 88∼162㎝ 간격으로 박혀 있었다. 이런 나무기둥은 2토루와 3토루에서도 발견됐다. 그 사이에서는 성벽 경사면과 역방향으로 박힌 나무기둥과 기둥을 받치기 위한 석재도 확인됐다. 관계자는 "성벽을 쌓아 올린 공법 또는 성벽 시설물의 일종으로 추정된다"고 했다.

토루 사이에서는 얇게 깐 돌인 부석(敷石)도 발견됐다. 처음 성벽을 축조한 뒤 증축했다는 증거다. 관계자는 "축조한 1·2토루 위에 얇은 돌을 깔아 성벽을 보강하고, 다시 그 위에 3토루를 쌓아 올린 흔적"이라고 설명했다. 풍납토성 증축과 관련해서는 그동안 지속해서 논의가 있었으나 증축 공법에 대한 해석은 분분한 상태였다. 관계자는 "이번 나무기둥의 발견으로 논란이 됐던 풍납토성의 축조방식을 확인할 수 있었다"며 "증축의 확실한 근거가 풍납토성 축조방식 연구에 중요한 자료로 활용될 것으로 기대한다"고 했다.

