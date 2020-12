개인 라이브방송 클럽라이브, 회원간 소통강화 위한 ‘사서함’ 기능 선봬

개인 라이브방송 플랫폼 클럽라이브는 이용자간 소셜 네트워킹 기능을 더하고자 회원들 간에 다이렉트로 메시지 주고받을 수 있도록 ‘사서함’ 기능을 오픈했다.

클럽라이브에서는 지금까지 사연 보내기를 통해 듣고싶은 곡, 전하고 싶은 사연을 발송 하거나 프로필 팬보드, 테이프 댓글 등을 통해서 소통을 이어왔다. 하지만 미처 전하지 못한 메시지를 바로 전할 길이 없어 아쉬웠다는 반응이 많아 이에 클럽라이브는 회원간 마음을 표현할 수 있도록 다이렉트 메시지 기능을 추가하였고 메시지를 주고받으며 선물하기 까지 가능해졌다고 말했다..

새로 추가된 다이렉트 메시지 사서함 이용 방법은 간단하다. 어플 상단의 사서함 버튼이나, 메시지 발송 대상의 미니 프로필, 상세페이지 등 다양한 방법을 통해 대화방으로 이동하게 되고, 메시지를 작성하면 대화가 시작된다.

메시지 수신의 경우 메시지함 아이콘의 색상이 변하여 신규 메시지 알림을 확인할 수 있게 되었고, 상대방에게 선물하기 아이콘을 클릭하면 캐럿선물이 가능해졌다. 또한, 다양한 소통을 위해 사진 전송이 가능하며 추후 업데이트를 통해 최 대 10장 까지 사진 전송 및 사진 묶어 보내기와 영상 전송이 가능하도록 추가될 예정이라고 밝혔다.

클럽라이브 관계자는 "그 동안 라이브 방송중의 소통은 물론 방송 외에도 지속적으로 서로 공감하고 소통하고자 하는 요구를 전하는 이용자들이 많이 있어왔다.” 며 “이번에 적용된 사서함을 통해 회원간의 다이렉트 메시지 기능을 제공하는 등 지속적으로 회원간의 편안한 소통을 강화하는 서비스를 강화여 카카오톡에 못지않은 클럽라이브만의 차별환된 커뮤니케이션 플랫폼으로 발전 시킬 예정이다”고 말했다.

한편, 출시부터 최근까지 오디오 스트리밍을 기반으로 서비스로 제공해왔으나 최근 끊임없는 사용자 요구에 부합하며 재미와 사업성으로 생생한 소통방송을 제공하고자 영상라이브 서비스를 오픈 하게 되었다.

타 방송 플랫폼과 비교해 딜레이가 거의 발생하지 않고, 스테레오 타입의 최상의 음질을 제공하여 많은 호평을 받고 있는 클럽라이브는 서비스 출시 6개월만에 누적 다운로드 약 40만건에 달성하였으며 현재 PC는 물론 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서서 무료로 앱을 다운받아 이용할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr