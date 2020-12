힐스테이트/힐스에비뉴 도안 2차 분양에 시너지 효과 기대 ‘힐스에비뉴 도안’ 관심↑

후속 단지 분양에 시너지 효과 기대되는 ‘힐스에비뉴 도안’ 가격경쟁력도 갖춰 주목

주택시장에 잇따르는 규제로 상업시설에 대한 관심이 높아진 가운데, 대전 도안신도시에 공급되는 상업시설 ‘힐스에비뉴 도안’이 최적의 투자처로 불리며 인기를 이어가고 있어 주목된다. 실제 상가는 수요자 및 유동자금이 몰리며 완판 초읽기에 들어간 것으로 알려져 눈길을 끈다.

특히 힐스에비뉴 도안은 바로 옆 입지에 ‘힐스테이트 도안 2차’와 ‘힐스에비뉴 도안 2차’의 분양이 시작되면서 이와 함께 시너지 효과를 낼 수 있다는 기대감이 커져, 더욱 많은 관심이 몰리고 있다는 후문이다.

실제 현대엔지니어링은 지난 27일 ‘힐스테이트 도안 2차’와 단지 내 상업시설 ‘힐스에비뉴 도안 2차’의 동시 분양을 시작해 소비자들의 관심을 도안신도시로 또 한 번 집중시키고 있다. 힐스테이트 도안 2차는 대전광역시 유성구 용계동 667-1, 2, 4, 5번지 일원에 지하 4층~지상 14층, 8개 동, 전용면적 84㎡, 총 516실 규모의 주거용 오피스텔로 조성되며, 단지 내 상업시설인 ‘힐스 에비뉴 도안 2차’도(총면적 약 17,160㎡, 총 166개 점포) 함께 구성된다.

한편, 이에 덩달아 기대감이 높아진 힐스에비뉴 도안은 주변 대비 착한 분양가를 책정해 주목도는 더욱 높아지는 추세다. 실제 상가의 3.3㎡당 평균 분양가격은 2,000만원 초반대로, 이는 주변 상가들의 3.3㎡당 평균 가격이 2,000만원 후반에서 최대 4,000만원대에 형성된 것과 비교하면 상당한 가격경쟁력을 갖췄다는 평가다.

또한 힐스에비뉴 도안은 대전 최고주거지로 떠오른 도안신도시에서도 중심상권 메인자리에 위치해 대규모 주거수요의 유입이 수월하다. 특히 주거, 교육, 의료, 관공서 등이 밀집된 중심상업지구와 연계된 만큼 이에 따른 시너지 효과도 기대된다. 이 밖에도 주변에는 목원대, 충남대, 카이스트 등 다수의 대학교가 있어 학생 및 교직원 등 풍부한 대학가 수요의 유입도 예상된다.

여기에 상가는 대전도시철도 2호선 트램역(예정) 역세권 상가라는 미래가치도 부각되며 가치를 높여가고 있다. 실제 상가는 바로 앞에 트램 예정역이 자리해 노선이 개통되면 역을 오가는 풍부한 유동 인구의 유입이 용이할 것으로 전망된다.

분양관계자는 “주변 상가들과 비교해도 가격경쟁력이 있고, 트램 역세권 등 도안신도시에서도 우수한 입지를 갖췄다는 점이 부각되며 투자자들의 발길이 잇따르고 있는 상황”이라며 “또한 바로 옆에는 총 516실 규모로 조성되는 ‘힐스테이트 도안 2차’가 분양을 시작해, 이들 수요를 품을 수 있다는 것도 호재로 작용하고 있어, 곧 계약이 마무리 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

힐스에비뉴 도안은 지난 4월 분양해 평균 223대 1의 경쟁률로 계약 시작 4일 만에 완판된 ‘힐스테이트 도안’의 단지 내 상가다. 상가는 단지의 지하 1층~지상 1층에 총 43개 점포로 구성되며, 동서대로와 도안대로가 교차되는 코너변 상가로 조성된다.

또한 상가는 저층으로 상가가 줄지어 형성되는 스트리트형 상가로 조성돼 길을 지나는 고객들에게 가시성과 접근성이 뛰어난 것이 특징이다. 특히 스트리트형 상가는 쇼핑 동선이 편리해 고객들의 체류시간을 늘리기에도 유리한 만큼, 향후 상권활성화에도 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

힐스에비뉴 도안의 홍보관은 대전광역시 유성구 용계동 664-8번지에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr