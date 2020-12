광교 엘포트몰, 위드 코로나시대 이 복합쇼핑몰이 사는법

- 광교 엘포트몰, 철저한 방역과 입점 매장 지원을 통해 포스트 코로나 시대 를 대비하는 바람직한 복합쇼핑몰 사례 제시

- 지역민들의 신뢰도 제고를 위한 영업 활동으로 타상권 대비 공실률 최저 및 방문객 지속 증가

수원 광교 중심업무지구에 자리잡은 엘포트몰은 라이프 스타일 중심의 복합쇼핑몰이다. 각종 진료 과목이 들어서 있는 의세권, 스타벅스가 입점해 있는 스세권, 다양한 디저트 카페, 음식점, 뷔페가 들어서 있는 맛세권 등 라이프 스타일을 한 공간에 담고 있는 복합쇼핑몰로 알려져 있다.

주변 상권이 코로나19로 인한 타격으로 공실률이 증가하고 있는 가운데 엘포트몰의 공실률은 한 자리수를 유지하고 있을 만큼 타상권이 비해 활성화돼 있는 것도 큰 특징이다.

사회적 거리두기의 장기화에 따른 피로감이 고조되고 있는 가운데 포스트 코로나 시대, 광교 엘포트몰은 복합쇼핑몰이 나아가야 할 방향을 제시하는 대표 사례로 주목받고 있다.

먼저 방역에 대한 중요성을 느끼고 정기적인 실천 방안들을 만들어 실행하고 있다. 먼저 코로나 포비아 확산으로 위축돼있는 방문객들을 위해 방역과 위생에 철저히 신경쓰고 있다. 매일 오전 쇼핑몰 전체에 정기적인 소독을 실시하고 있으며, 모든 출입문 손잡이, 난간, 엘리베이터 버튼 등에 소독과 함께 항균 필름 등을 부착하고 있다. 통로 등에는 손소독제를 비치하고 방문객들이 사용할 수 있게 하고 있다. 또는 방문객 실내에서 마스크를 꼭 착용할 수 있게 안내 고지물을 비치해 공식적으로 안내하고 있다.

두번째로 엘포트몰은 상가 분양 방식이 아닌 직영 형태로 임대 사업을 진행하고 있어 안정적인 수요를 칭출하고 있다. 이러한 환경에서 건물 운영주체인 엘포트몰은 코로나 상황이 심각했던 지난 1~3월 ‘착한 임대인 운동’의 일환으로 쇼핑몰 내 입점 매장중 긴급 수혈이 필요할 정도로 수익이 크게 감소한 일부 매장의 임대료를 감면해줘 고통 분담을 함께 한 것으로 전해졌다.

현재 코로나가 2단계에서 2.5단계로 격상을 검토하는 제 3차 대유행 단계가 접어들면서 엘포트몰은 일부 입점 매장과 또 하나의 상생을 실천하기 위해 광교 엘포트몰에 입주한 오피스텔 입주자에 한해 입점 매장 이용시 할인 혜택을 제공해 입주인 및 입주사 모두에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 지원할 예정이다. 해당 이벤트는 12월초부터 진행될 예정이며, 음식과 서비스 이용후 결제시 1만원을 할인받을 수 있다.

셋째, 무분별하게 브랜드 매장을 유치하기 보다는 시장 경쟁력 있는 업종을 기능별로 배치해 브랜드를 입점시키고 있다. 이는 코로나19같은 위기 상황에서도 복합쇼핑몰 운영 주체뿐만 아니라 입점 매장들이 공존할 수 있는 해법이 될 수 있는 것이다. 라이프 스타일 쇼핑몰로서 의세권, 스세권, 맛세권을 내세울 수 있는 이유는 바로 이러한 철저한 전략을 통해 MD를 완성시켰기 때문이다.

유통업계 관계자는 “사회적 거리두기의 어려움 속에서도 유통업계는 호텔이나 병원 수준의 방역 조치를 통해 돌파구를 마련하고 있으며, 특히 방역을 철저히 하고 있는 복합쇼핑몰을 오히려 안전한 곳으로 선호하기도 한다”며, “복합쇼핑몰의 생존 방식은 방문객의 안전과 입점업체와의 상생을 통한 신뢰도 제고를 통해 한단계 레벨업되는 계기가 되고 있다”고 말했다.

엘포트 관계자는 “엘포트몰은 코로나19의 장기화에 대응하기 위해 한지붕 안에서는 상생을, 넓게는 지역 경제가 원활히 순환될 수 있도록 차단보다는 철저한 방역을 통한 안전한 환경 조성을 통해 조심스럽게 해법을 제시하고 있다”며, “안전한 쇼핑 환경의 제공을 위해 자체 방역 및 외부 방역전문기관을 통해 살균과 위생을 철저히 하고 있다” 고 말했다.

