"2019년 출생아 83.3년 산다"…男·女 기대수명 감소

통계청 '2019년 생명표'…남자 80.3세, 여자는 86.3세 수명

한국인 기대수명 OECD 평균보다 높아…일본보다는 낮아

[아시아경제 이광호 기자]2019년에 태어난 아이는 평균적으로 83.3세까지 살게 되는 것으로 조사됐다. 통상 여성의 기대수명이 남성보다 높지만 그 차이는 감소되는 추세인 것으로 나타났다.

1일 통계청이 발표한 '2019년 생명표'에 따르면 2019년 출생아의 기대수명은 83.3년으로 전년 대비 0.6년 증가했다.

성별로 보면 남자는 80.3년, 여자는 86.3년으로 여자의 기대수명이 남자보다 높지만 그 차이는 감소하는 추세다. 남자 기대수명은 전년 대비 0.5년 늘었고 여자는 0.6년 늘었다. 1985년 8.6년까지 벌어진 뒤부터 줄곧 감소하는 추세다.

지난해 우리나라 남녀 기대수명은 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 높은 편이었다. 우리나라 남자 기대수명은 OECD 평균 78.1년보다 2.2년 높았다. 여자 기대수명은 OECD 평균 83.4년보다 2.9년 높았다.

다만 일본 남녀 기대수명은 2017년 기준 남자 81.1년 여자 87.3년으로 우리나라보다 높았다.

가장 비중이 높은 사망 원인은 암이었다. 보고서에 따르면 2019년 출생한 아이가 미래에 암으로 사망할 확률은 21.1%로 집계됐다. 이어 심장 질환 11.7%, 폐렴 10.2%, 뇌혈관 질환 7.6% 순이다.

전년 대비 남자는 암, 여자는 알츠하이머병으로 사망할 확률이 가장 크게 증가했다.

암이 제거된다면 기대수명은 3.7년 증가하는 것으로 조사됐다. 또 심장 질환이 제거된다면 1.4년, 폐렴이 제거된다면 1.0년 증가할 것으로 예상됐다.

우리나라의 65세 기대여명은 OECD 평균보다 남자 1.0년, 여자 2.0년 높았다. 80세 생존자의 기대여명은 OECD 평균보다 남자는 0.0년, 여자는 0.8년 높았다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr